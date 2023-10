¿Existe enemistad? La incómoda reacción de Nadia Ferreira cuando le preguntaron cuál era su relación con JLo

Nadia Ferreira, finalista de Miss Universo 2021, se encuentra en el ojo del huracán tras su polémica respuesta ante la prensa sobre la ex esposa de su marido Marc Anthony. La modelo fue cuestionada sobre su relación con Jennifer López y el gesto que tuvo al contestar a medios de comunicación desató tensiones y especulaciones.

Nadia Ferreira visitó México para asistir a un evento de moda de Vogue, la modelo paraguaya impactó con un reluciente vestido rojo con que no pasó desapercibida en la alfombra roja. Fue durante su paso por ahí cuando los medios de comunicación aprovecharon para platicar con ella, sin embargo, la pregunta de un reportero puso en aprietos a la famosa y no tuvo más que responder aunque un poco a medias.

La prensa se acercó a ella para preguntarle sobre su dinámica familiar | Instagram @nadiaferreira

¿No se llevan? Nadia Ferreira responde cómo es su relación con JLo

Fue la cadena Telemundo la que se encargó de compartir el video donde se muestran los incómodos segundos que vivió la esposa de Marc Anthony cuando le preguntaron cómo era la dinámica familiar entre ella y los hijos que tuvo el cantante con Jennifer y además el bebé que tuvo con el interprete a lo que la modelo respondió que la familia era siempre primero.

Luego vino otra pregunta que no supo cómo responder y causó intriga cuando le preguntaron cómo era su relación con Jennifer López a lo que ella contestó: "Vamos a seguir" evadiendo la pregunta para no entrar en detalles. Instantes después se marchó y no quiso dar más declaraciones ante la prensa.

Te puede interesar: Mantén la calma antes de ver cómo es por dentro la mansión de Nadia Ferreira y Marc Anthony

La relación actual entre Jennifer López, Marc Anthony y Nadia Ferreira

Mucho se ha hablado de la relación actual entre Jennifer López, Marc Anthony y Nadia Ferreira pero la realidad es que se ha caracterizado por ser de respeto y madurez. Por su parte, la Diva del Bronx ha dejado claro su apoyo a la nueva unión de su exesposo a pesar de su ausencia en la boda y la polémica generada por la no asistencia de sus hijos a la ceremonia.

Mucho se ha hablado de la relación actual entre Jennifer López, Marc Anthony y Nadia Ferreira pero la realidad es que se ha caracterizado por ser de respeto | Instagram @nadiaferreira

Aunque no ha habido interacción pública directa entre Jennifer López y Nadia Ferreira, la modelo paraguaya ha tenido que desviar preguntas incómodas sobre la cantante en varias ocasiones, lo que ha generado ciertos momentos de tensión. Sin embargo, Marc Anthony parece mantener un equilibrio entre su vida con Nadia y su relación con Jennifer, sobre todo porque quieren mantener el bienestar de sus hijos, quienes han dicho son su prioridad.

SIGUE LEYENDO

¿Nadia Ferreira espera a su segundo hijo con Marc Anthony? Reaparece más guapa que nunca y hace importante anuncio

El impactante regreso de Nadia Ferreira a las pasarelas tras convertirse en madre por primera vez