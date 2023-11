Salma Hayek está "honrada" con Kim Kardashian por disfrazarse como ella en la película “Del crepúsculo al amanecer”

Dentro de las películas de terror hay clásicos que nunca dejarán de causar furor entre los cinéfilos, siendo un claro ejemplo de ello "Del crepúsculo al amanecer", película en la que Salma Hayek hizo gala de sus encantos con un icónico baile que, aún hoy en día es considerado como una de las escenas más icónicas de los noventas, ya que, además de contar con la dosis exacta de seducción y misterio, el personaje interpretado por la mexicana supo llevar a otro extremo su profesionalismo al presentarse danzando con una pitón enredada en el cuello y torso.

Lejos de ser visto como un peligro para la integridad de la actriz, esta escena causó que la película fuera considerada como un homenaje al erotismo, algo que Kim Kardashian no pudo desaprovechar en este Halloween 2023, durante el cual decidió disfrazarse como "Santanico Pandemonium", la vampireza más sexi de los últimos tiempos, algo que incluso provocó la reacción de Salma Hayek, quien diera vida a este malévolo y voluptuoso personaje.

Los usuarios de Instagram enloquecieron cuando Kim Kardashian decidió compartir un reel en el que se le puede apreciar disfrazada con el coqueto vestuario de "Santanico Pandemonium", el cual se caracteriza por un conjunto lencero satinado en color vino con aplicaciones doradas que hacen que con cada movimiento bailen los adornos que yacen en el centro del top que utilizó por primera vez Salma Hayek.

Kim Kardashian fue muy fiel a la caracterización original de "Santanico Pandemonium", ya que incluyo una pitón y la misma pista musical de la escena original del baile de Salma Hayek, sin embargo, algunos usuarios aseguraron que aún le faltaba mucho para estar a la altura de la mexicana.

Aunque la misma Salma Hayek no estuvo de acuerdo con estos comentarios, ya que en su cuenta oficial de Instagram decidió compartir el reel de Kim Kardashian acompañándolo de un mensaje en el que destacó que se sentía honrada por haber sido homenajeada de esta manera por la socialité.

"Bravo @kimkardashian I'm so honored. You've brought back some wild memories! And a little PTSD & Kim wore it best (Bravo @kimkardashian. Me siento muy honrado. ¡Has traído algunos recuerdos increíbles! Y un poco de trastorno de estrés postraumático. Kim lo lució mejor)", escribió Salma Hayek.