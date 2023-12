De Justin Bieber a Benny Blanco, ellos son los novios de Selena Gómez

Selena Gómez paralizó el internet hace algunos días, cuando por medio de sus redes sociales confirmó que tiene una relación con Benny Blanco. Como era de esperarse, la cantante se convirtió en tendencia en diferentes plataformas como X (antes Twitter), en la que usuarios recordaron algunos de sus romances, como el que tuvo hace muchos años con Justin Bieber.

Hace unos días, el intérprete de "Love You Like a Love Song" compartió en sus historias de Instagram una foto recostada en el hombro de un hombre, quien resultó ser Benny Blanco, el músico con el que trabajó para la canción "I Can't Get Enough", junto a J Blavin y Tainy. Los rumores de que Selena estaba saliendo con el productor, se dieron hace poco tiempo, por lo que esta imagen sería una confirmación de su noviazgo.

Sigue leyendo:

Sobre reconciliación con Selena Gómez: "La gente necesita estar separada para crecer", dice Francia Raisa

Selena Gomez y el problema que le impide ser madre

Selena Gómez compartió una foto con Benny Blanco IG @selenagomez

Los novios famosos de Selena Gómez

Después de una larga temporada de no establecer una relación formal, Selena Gómez por fin le dio otra oportunidad al amor, por lo que sus fans le han mandado mensajes de apoyo para que le vaya bien con este noviazgo. En tanto, la cantante y actriz vuelve a salir con otra celebridad, pues hay que recordar que a la ex estrella de Disney se le ha vinculado con varios famosos.

Nick Jonas

En 2008, el integrante de los Jonas Brothers y Selena tuvieron un breve romance, de hecho la cantante apareció en el video de "Burnin’ Up". Este fue uno de los primeras relaciones públicas con las que dio de qué hablar.

Taylor Lautner

Después de que se conocieran en 2009, Taylor y Selena comenzaron a salir. Sin embargo, la relación con el protagonista de "Crepúsculo" no fue por mucho tiempo.

Justin Bieber

De acuerdo a los fans, la relación que marcó a Selena Gómez fue la que tuvo con Justin Bieber, pues duró del 2010 a 2018. Primero, salieron por alrededor de cuatro años, sin embargo, terminaron en 2014, mismo año en el que se dieron una nueva oportunidad, pero que no prosperó tras los rumores de un romance entre Bieber y Kendall Jenner. En 2017, regresaron para terminar un año después definitivamente.

Selena Gómez y Justin Bieber terminaron varias veces Foto: Especial

Orlando Bloom

Supuestamente, la cantante de "Baila" salió con el protagonista de "Piratas del caribe" tras romper por primera vez con Justin. En mayo de 2016, mientras Orlando salía con Katy Perry, volvieron a surgir nuevas especulaciones de un romance.

Nial Horan

En 2015, la protagonista de "Los hechiceros de Waverly Place" fue vinculada sentimentalmente con exintegrante de One Direction, Niall Horan, pues fueron captados varias veces en citas.

Charlie Puth

En tanto, en 2016 nuevamente se especuló que estaba saliendo con un artista, esta vez era el cantante Charlie Puth, con el que colaboró para "We Don't Talk Anymore". Aunque en su momento negaron la relación, años después el intérprete confirmó que estuvieron juntos.

The Weeknd

A principios del 2017, Selena y The Weeknd fueron vistos besándose, sin embargo, fue hasta abril que formalizaron su relación. Aparecieron juntos en el Met Gala y presumían su noviazgo, pero terminaron en octubre del mismo año, y Gómez volvió con Justin Bieber, algo que afectó mucho al intérprete de "Blinding Lights", según aseguran varias fuentes.