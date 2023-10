Sobre reconciliación con Selena Gómez: "La gente necesita estar separada para crecer", dice Francia Raisa

Selena Gómez y Francia Raisa se conocieron en 2007, cuando ambas eran estrellas de Disney Channel. Rápidamente se hicieron amigas y desde entonces su relación se ha convertido en una de las más admiradas en Hollywood. En 2017, la salud de la cantante se vio amenazada debido al lupus, y en un gesto sin precedentes, la actriz decidió donarle uno de sus riñones a su mejor amiga.

La amistad parecía indestructible; sin embargo, en noviembre de 2022, la relación amical de las artistas se vio afectada por una entrevista que Selena Gómez concedió a la revista Rolling Stone. En la entrevista, la cantante dijo que su única amiga en la industria del entretenimiento era Taylor Swift. Esto molestó a Raisa, quien sintió que Selena Gómez no la había reconocido por su amistad y apoyo.

Como resultado de estas declaraciones, Selena Gómez y Francia Raisa dejaron de seguirse en las redes sociales y se distanciaron. Sin embargo, en julio de este año, la cantante felicitó a su amiga por su cumpleaños 35, lo que llevó a especulaciones de que las dos habían retomado su amistad.

Selena Gómez felicitó a Francia Raisa por su cumpleaños y esto hizo que se comience hablar sobre su amistad. | Crédito: Instagram.

Esta buena nueva la confirmó Raisa durante una entrevista con el medio Extra en la que habló sobre la nueva etapa de su amistad con Selena y cómo ambas han madurado durante estos meses que estuvieron alejadas.

"A veces siento que la gente necesita pasar tiempo separada para poder crecer", ha compartido la actriz. "Casi tuvimos que seguir nuestro propio camino y crecer. Ahora estoy muy feliz con mi carrera y mi esfuerzo. No sé si sería capaz de hacer eso si realmente no me hubiera tomado un tiempo para mí y descubriera qué diablos estaba pasando conmigo porque no estaba bien".

"Hoy soy una persona diferente de lo que era el año pasado o incluso cuando cumplí 30, ahora tengo 35, incluso cuando Selena cumplió 30", ha afirmado. "Yo estaba como: 'Es diferente, ¿no?' y ella dijo: 'Sí'. Entonces le dije: 'Bienvenida a tus 30, ahora podemos conocernos de nuevo'".

A pesar de los altibajos, la amistad de Selena Gomez y Francia Raisa es una de las más sólidas de Hollywood. Las mejores amigas han demostrado que su amor y apoyo mutuo son más fuertes que cualquier obstáculo.

