Karol G y Selena Gómez rompen el Internet al posar juntas "dándose" besitos

Selena Gómez celebró su cumpleaños número 31 el pasado 22 de julio y sorprendió a sus fanáticos al invitar a Karol G a su fiesta, en la que estuvieron presentes otras celebridades como la socialité Paris Hilton. Fue a través de redes sociales que la Bichota compartió fotografías al lado de la intérprete de “The Heart Wants What It Wants”, las cuales causaron revuelo entre sus seguidores por la provocadora pose que hicieron las famosas.

En una de las imágenes, compartidas por la intérprete de “Tusa”, se observa a Karol G y a Selena Gómez posando de frente mandando “besitos”. Para celebrar la ocasión especial, la Bichota optó por lucir un vestido color rosa, el cual hacía juego con su cabellera teñida en el mismo tono; por su parte, la cumpleañera deslumbró a sus invitados al aparecer en un vestido rojo con flores enormes colgando de la prenda.

Las famosas impactaron en redes sociales. Foto: @Karolg

Karol G y Selena Gómez bailaron juntas

Por su parte, la ex actriz de Disney también subió fotografías posando con algunos de sus invitados, entre ellos Karol G. En las imágenes de la también cantante se ve a las dos celebridades bailando y disfrutando al ritmo de la música, las famosas se lucieron ante sus fanáticos con unos lentes oscuros y sus mejores pasos de baile en la pista.

Además, como parte de sus fotografías, la cantante presumió que en la fiesta hubo un DJ, quien se encargó de poner el ambiente en la celebración. De igual manera, los amigos de la actriz acudieron al festejo con un pastel blanco con flores rojas, el cual hacía juego con el vestido que lució Selena Gómez.

Al ritmo de la música Karol G y Selena Gómez disfrutaron de la noche. Foto: @selenagomez

Selena Gómez habla de salud mental en su cumpleaños 31

Al compartir la emoción de festejar sus 31 años, Selena Gómez aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de sus seguidores: “Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecida es el trabajo que hemos podido hacer con Rare, Gracias a ustedes hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida. La gente sigue preguntándome qué quiero para mi cumpleaños, y les digo a todos lo mismo, por favor no me regalen nada, pero si quieren hacer algo por mi cumpleaños, por favor donen a Rare Impact”, escribió en una publicación de Instagram.

En redes sociales, decenas de internautas desearon un feliz cumpleaños a la cantante y le mandaron emotivos mensajes por sus 31 años. “La Bichota y Selena”; “Necesitamos una colaboración entre Selena y Karol “; “Que hermosa te ves a los 31”; “Encantadora, feliz cumpleaños”; y “Feliz cumpleaños reina”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.