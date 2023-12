3 canciones de doramas para aprender coreano fácil y rápido

Con el fenómeno K-Pop y los dramas coreanos muchas seguidoras se han interesado en la cultura coreana y en visitar el país. Algunas incluso se han propuesto aprender el idioma para entender mejor a sus artistas y no sufrir por un idioma diferente al español.

Además, la mayoría de los idos sabe muy poco de inglés y suelen comunicarse mayormente en coreano. En México, lugares como el Centro Cultural Coreano o el Injuve ofrecen cursos de este idioma y si un día llegas a viajar a Asia, te será de gran utilidad para poder comunicarte.

Si buscas completar tu lista de propósitos de año nuevo, el aprender un nuevo idioma es una buena opción, además si lo practicas de manera regular te será más fácil aprender nuevas palabras y vocabulario básico. Escucha estas tres canciones de doramas y aprende coreano de manera fácil y rápida.

3 Canciones coreanas para aprender el idioma desde casa

Because I'm Stupid

Es una de las canciones más famosas de los dramas coreanos, además la canta uno de los idols K-Pop que forma parte de la Ola Hallyu. Al ser una canción de amor y balada, te será fácil aprender la pronunciación de algunas palabras y practicar tu audición en idioma coreano.

Beautiful Lady

Es parte del drama Oh My Venus y combina algunas frases en inglés con el coreano, al ser una canción pop y divertida te ayudará a practicar y memorizar algunas palabras en este idioma para que comiences a practicarlo. Además, está interpretado por uno de los ex integrantes del grupo Super Junior.

Love so fine

Esta canción de True Beauty es interpretada por Eunwoo de ASTRO, al ser una balada lenta y con su tono de voz relajado te será más fácil conocer la pronunciación de algunas palabras o frases en coreano para aprender el idioma de manera rápida y fácil desde casa.