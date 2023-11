Gustavo Adolfo Infante revive polémica con Wendy Guevara: "No es artista, no la conozco"

La rivalidad que ha surgido entre Gustavo Adolfo Infante y Wendy Guevara, ha desarrollado un nuevo capítulo. Uno como un destacado periodista en el mundo del espectáculo y ella como una influencer que mueve masas y reciente ganadora de La Casa de los Famosos.

Ante esto, queda recordar que Gustavo Adolfo Infante criticó severamente a Wendy por su reality show, todo derivado de que ella no quiso brindarle una entrevista. Luego de esto, ella también se defendió de ese ataque por parte de Infante y encontró más críticas por parte del comunicador.

Con esto como preámbulo y a semanas de este suceso, Gustavo Adolfo abrió la herida con una declaración que dejó a más de uno sorprendido, pues mandó un claro mensaje a Wendy Guevara y quienes la apoyan.

A pesar del rechazo, Wendy sigue adelante con su reality y gira. Foto: Especial

Con más de 40 años de experiencia y muchas polémicas a cuestas, Infante fue cuestionado sobre su enemistad con Wendy Guevara, algo que él quiso zanjar de golpe con una frase que sonó a menosprecio.

"No la conozco ni tampoco es mi interés el conocerla. Yo hablo de artistas y ella pues creo que no es artista", indicó.

Para rematar y no dejar duda alguna sobre que Wendy no le importa, añadió.

"No la sigo, no significa nada para mí", sentenció el comunicador de forma rotunda.

En la misma charla con medios de comunicación, Infante fue cuestionado sobre la polémica desatada por su compañera Addis Tuñón, quien dio voz a su familiar y madre de Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, quien habló mal de la actriz, todo a raíz de la muerte de Julián Figueroa. De igual forma, habló de la separación de Maribel con Marco Chacón, su esposo.

"Addis es mi amiga, mi compañera, yo la invité a trabajar a mi programa, entonces ¿cómo la voy a dejar morir sola?. Pero nada más vamos dejando claro la responsabilidades de cada quién esa fue Addis", dijo.

Después respaldó su opinión con esta aclaración.

"Porque cuando dijo 'es que nosotros dijimos', no dijimos, dijiste, eso es todo. Pero, en qué momento dije que el canal le da la espalda o yo, sólo era deslindar la responsabilidad pero Addis creo sí cometió un error por no tener la otra parte de la historia o a lo mejor el no saber que su parienta es alcohólica", dijo.