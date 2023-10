Addis Tuñón rompe en llanto al recordar que unos cholos la salvaron de una posible violación: "Fue muy rudo"

Una de las periodistas de espectáculos más queridas y reconocidas de México es Addis Tuñón, quien también ha estado en programas importantes y conversado con algunos famosos; sin embargo, en las últimas horas su nombre causó revuelo en el mundo de la farándula por una entrevista en "El minuto que cambió mi destino" en la que se sinceró como nunca. Entre los temas más delicados que tocó están los problemas a los que se enfrentó desde que era una niña: el abuso sexual.

Addis Tuñón se sincera y revela que quisieron violarla, aunque unos cholos la rescataron

La conductora fue la invitada del programa de Gustavo Adolfo Infante y además de contar sus vivencias más personales recordó dos de los momentos más difíciles a los que se ha enfrentado, especialmente durante su niñez y posteriormente en su etapa de juventud, pues sufrió un abuso sexual y un intento de violación. Al hablar de los dos hechos, Tuñón rompió en llanto y se sinceró como nunca.

Recordó que tiempo después uno de sus agresores la buscó. (Foto: IG @tunonaddis)

También te puede interesar: Matthew Perry protagonizó una película junto a Salma Hayek que lo llevó a burlarse de la mexicana: "una tontería"

Al hablar del primer episodio recordó que tan sólo era una niña y que se encontraba jugando en la calle cuando un grupo de hombres se le acercaron para invitarla a jugar a la casita, aunque la situación terminó en tocamientos indebidos que la asustaron y la orillaron a salir corriendo a casa de su abuela. En su relato, Addis añadió que este abuso sexual fue el primero al que se enfrentó, ya que cuando tenía cerca de 17 años y ya se había acercado al mundo periodístico, la intentaron violar.

Para recordar este segundo momento, la presentadora de "De Primera Mano" no sólo se enfocó en la situación, sino que resaltó que la agresión no ocurrió gracias a que unos "cholos" la ayudaron; sin embargo, su anécdota no tuvo fin con lo anterior, pues años después uno de los agresores la enfrentó y le aseguró que él había intentado abusar de ella, algo que despertó la molestia de Tuñón.

"Fueron dos personas vestidos como cholos quienes me salvaron", dijo a Gustavo Adolfo Infante, no sin antes recordar que el momento "fue muy rudo".

De acuerdo con la famosa, esto ocurrió en la Glorieta de Pancho Villa en Chihuahua, cuando ya se encontraba trabajando como reportera, según confesó cerca de los 17 años. En ese momento se encontraba cubriendo una manifestación porque México había perdido un partido. "Yo veo que me arrancan el micrófono, a mi camarógrafo lo empiezan a golpear y a mí, me llevan al agua de la glorieta", explicó.

Fue en ese momento en el que comenzaron a tratar de abusar de ella "entre varios", algo de lo que recordó que "aún tengo cicatrices". Finalmente, en su desesperación porque se estaba ahogando y no sabía qué hacer, dos "cholos" la ayudaron a estar a salvo.

"Las personas estas nunca supe quiénes fueron. Una vez en la estación de radio me llamó uno y me dijo: 'Yo fui uno de los que casi te hace esto'", concluyó.

SIGUE LEYENDO

Sherlyn rompe el silencio sobre su inseminación artificial, ¿permitirá que su hijo conozca a su papá?

Alejandro Fernández comparte fotos de un íntimo viaje familiar junto a Karla Laveaga, su hijo y nuera

Las 5 series turcas que me ubicaron para saber que el amor tiene formas diferentes