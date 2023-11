Erika Buenfil revela la adicción que tenía su hijo Nicolás y cómo la superó:”tuvo temperatura”

Sin duda alguna, actualmente la juventud está muy expuesta a caer en vicios como alcohol, cigarros y los famosos vape que son cigarros electrónicos, sin embargo, muy pocos de sus consumidores logran superar las adicciones, no fue así el caso de Nicolás Buenfil.

Fue hace algunos meses que el joven hijo de la actriz Erika Buenfil reveló que recientemente había logrado superar su adicción a la nicotina, y es que Nicolás reveló lo mal que la pasó los días de abstinencia, tanto fue su malestar que incluso hasta temperatura tuvo.

En entrevista con varios medios de comunicación, la actriz compartió la preocupación que sintió al percatarse que el consumo de cigarrillos electrónicos de su hijo ya era una adicción.

Y es que la protagonista de algunas telenovelas como “Marisol”, “Tres Mujeres”, “El Maleficio”, “Amores Verdaderos”, entre muchas otras más, se percató de la adicción que tenía su hijo por la nicotina en unas vacaciones, ya que fue en ese momento en donde se dio cuenta que el consumo de este tipo de droga era ya no solamente social.

Foto: IG @nico.buenfil

El joven tenía una adicción al vape

Debido a lo anterior es que, muy a su pesar, fue ella misma quien le compraba los vape pues prefería darle algo de buena calidad, aunque sabía que Nicolás no estaba bien, pues éste se agitaba mucho al hacer actividades normales y al salir con sus amigos.

En entrevista con medios de comunicación, Nicolás reveló que tenía ya algunas semanas sin consumir nicotina, sin embargo, asegura que debe tener mucha fuerza mental para no recaer en el consumo.

Por su parte, Erika Buenfil, compartió cómo fue el momento en el que su hijo le comunicó que estaba decidido a dejar el vape, y aunque eso le trajo consigo una gran felicidad, también fueron días difíciles para ambos pues “el chavalín” no la pasó nada bien.

Foto: IG @nico.buenfil

Erika Buenfil siempre lo apoyó

“Un buen día él dijo: ‘lo voy a dejar’, a mi me llamó la atención, no le creí y me habló y me dijo ‘acabo de hacer un video y lo voy a dejar’, se dedicó a dejarlo, tuvimos una semana difícil por que tuvo temperatura”, contó Erika Buenfil