Hijo de Erika Buenfil revela que quiere entrar a La Casa de los Famosos México

Hablar de “La Casa de los Famosos México” es sin duda mencionar el gran éxito y buen tino que Televisa tuvo con este proyecto, pues desde hace muchos años, no se vivía una euforia por un reality show y sobre todo por los participantes de ésta.

Y es que “El Team infierno” hizo que millones de televidentes estuvieran pegados al televisor para saber lo que ocurría con ellos, es por eso que algunos famosos ya comenzaron a levantar la mano para que sean considerados en la segunda temporada, tal es el caso de Nicolás Buenfil, hijo de la estrella de telenovelas Erika Buenfil.

Foto: IG @erikabuenfil50

El joven está listo para ser parte de LCDLFMX

¿Nicolás quiere entrar a La Casa de los Famosos México?

Sin duda alguna, Nicolás Buenfil ha logrado captar la atención de propios y extraños pues el joven de 18 años ya tiene su propio público, ya que en Tiktok es muy popular debido a los divertidos videos que comparte en su perfil oficial.

Y es justamente en esta red social en donde hizo una fuerte declaración y no se equivocó al decir que sería muy controversial pues dijo que ya estaba listo para ser parte de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Foto: IG @nico.buenfil

Promete que de entrar causará mucha polémica

“Esto puede ser controversial, pero quiero entrar a La Casa de los Famosos México”, dijo Nico Buenfil

Nico está consciente que no solo por ser hijo de Erika Buenfil tiene el derecho de ser parte de “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, sabe que este exitoso reality show podría ser un gran salto para su carrera, pues ya está decidido a querer ser parte del gremio artístico.

Foto: IG @nico.buenfil

Quiere comenzar a hacer su propia carrera

El hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Velasco antes de ser cuestionado por sus haters sobre el por qué no su famosa madre es la que entra a LCLFM, éste se adelantó y aseguró que no está en los planes de la actriz ser parte del reality show, además que ella no tiene la necesidad pues ya cuenta con una carrera hecho, a diferencia de él que va iniciando.

¿Quiere ser team cielo o team infierno?

En este mismo video, Nicolás Buenfil reveló que ya hasta ha pensado lo que quiere hacer dentro de La Casa de los Famosos México si es que logra su objetivo de ser parte del reality show.

Foto: IG @nico.buenfil

Nicolás deja claro que será team infierno

El joven de 18 años dejó claro que él sería parte del nuevo “team infierno” pues entraría al reality a echar relajo y ser uno de los más controversiales de la competencia.

“Quiero echar un chorro de desmadre (...) y pues la neta me encantaría ponerme pedo, no saben de lo que soy capaz (...) sería un completo desmadre.”dijo Nicolás en Tiktok

Debido a lo anterior, es que el joven pide ayuda de sus seguidores para que pueda entrar a La Casa de los Famosos México, pues quiere darse a conocer y así poco a poco forjar una carrera en el medio artístico.

SIGUE LEYENDO:

Erika Buenfil revela cómo su hijo Nicolás coincidió con sus medias hermanas en un juego de internet

Erika Buenfil revela que no apoyará a su hijo en su carrera artística: “se va a equivocar”