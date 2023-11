Alejandro Fernández confiesa que su padre Vicente Fernández lo trató mal y hasta lo insultó por hacer un disco romántico

En una entrevista que ya se volvió viral en plataformas digitales, Alejandro Fernández revela que su padre Vicente Fernández lo insultó durante los primeros años dentro de la música, ya que no estaba de acuerdo con una de las decisiones que tomó “El Potrillo” respecto a su carrera dentro del género regional mexicano.

Vicente Fernández siempre estuvo al pendiente de la carrera de su hijo, pues desde que era apenas un niño lo motivó a que empezara dentro del ambiente artístico, ya que estaba seguro que con su voz cautivaría los corazones del público y así se volvería uno de sus sucesores, tal y como ahora ha pasado tras el fallecimiento de “El Charro de Huentitán”.

"El Potrillo" confesó que uno de los momentos más difíciles de su carrera es tener que enfrentar a su padre en una decisión sobre uno de sus álbumes, según palabras del mismo Alejandro Fernández su padre lo llegó a insultar y estuvo enojado con él alrededor de dos años, pues se negaba a que su hijo cantara canciones en estilo romántico o bolero y que dejara de lado los temas rancheros.

“Le digo a mi papá, ‘sabes qué papá me voy a cambiar a hacer un disco de boleros, me va dirigir Emilio Estefan y fue el grito en el cielo: ‘que estás diciendo, estás pend***, no has visto todo lo que he hecho, te estado cuidando’ y yo le daba mis puntos de vista”, reveló el intérprete de “Me dediqué a Perderte”.