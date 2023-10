La canción de Alejandro Fernández que esconde el secreto de una pareja que se quitó la vida y manda mensajes del más allá

Alejandro Fernández guarda en su repertorio un glorioso tema musical, pues es uno de los que aseguran ha sido el favorito de millones de personas que siguen la carrera de “El Potrillo” y que encuentran en la melodía aquel desahogo para recordar a algún pasado amor, pues la canción se presta para crear un ambiente triste y sentimental.

Se trata de la canción “Nube viajera”, desde la cuenta en TikTok del creador de contenido @eltrukutruperal revelaron algunos de los secretos que esconden entre las estrofas del tema que todos los fanáticos de Alejandro Fernández cantan a todo pulmón. Uno de los principales detalles que ofrecen es que fue compuesta por Jorge Macías en 1984 en la Ciudad de México, quien la llevó a cabo después de conocer una trágica historia.

Lo que cuentan en el video que ya es viral en la red social, es que Jorge Macías escribió la letra en uno de los momentos más especiales de su carrera, cuando su trabajo había rendido frutos y decidió comprar una casa en la que vivía con su esposa a e hijos, pero aunque todo parecía felicidad había algo que no lo dejaba descansar, pues desconocía que en aquellas paredes aún se encontraba la energía de seres que habían habitado el inmueble antes que él y su familia.

Jorge Macías despertaba a diario a las 3 de la mañana y aseguraba que escuchaba voces y lamentos, al principio no entendía lo que pasaba y sentía mucho miedo, pero una noche decidió enfrentar a ese fantasma que lo atormentaba y no lo dejaba dormir, al poner atención en los balbuceos que se escuchaban de los seres extraños se entendieron las palabras “Nube viajera”.

Pero no fue lo único, pues además encontró en su escritorio una hoja con garabatos y el poema que una persona había escrito en donde describía su tristeza al haber perdido al amor de su vida. Años después decidió mudarse, pero antes de hacerlo platicó con un vecino quien le contó que el departamento había estado habitado por algún tiempo por una pareja de recién casados, la mujer quien se llamaba Cielo sufría depresión y decidió quitarse la vida saltando desde la azotea, tras el dolor de perder a su mujer, aquel hombre terminó por hacer lo mismo.

Al conocer lo sucedido Jorge Macías pensó que aquellos lamentos eran del hombre quien buscaba la paz que no encontró en el más allá y que aún lloraba por el amor de su vida, por lo que no pudo hacer otra cosa que componer el poema, que años más tarde se convirtió en una de las piezas más famosas de Mariachi en voz de Alejandro Fernández

“El Potrillo” es popular a nivel mundial gracias a decenas de canciones, aunque dentro de su repertorio hay algunas que no pueden faltar ya sea en algún evento que realiza en una feria o teatro hasta en los estadios más importantes en los que se ha presentado en México, Estados Unidos o en algún lugar de Europa en donde se sabe ha sido bien recibido por su público, estas son: “Mátalas”, “Como quien pierde una estrella”, “Me dediqué a perderte”, “Mi querido viejo” y “Estuve” por mencionar algunas.

Ay amor

Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad

Ay amor

Son tantos años y no hay remedio para mi mal}

Ay amor

Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar

Ay amor

No cabe duda que sigo siendo sentimental

¿Dónde estás?

Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida

Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida

Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti

¿Dónde estás?

Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera

Por una sola de tus caricias

Todo lo diera

Aunque volvieras de nuevo a irte

Lejos de mí

¿Dónde estás?

Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida

Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida

Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti

¿Dónde estás?

Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera

Por una sola de tus caricias

Todo lo diera

Aunque volvieras de nuevo a irte

Lejos de mí