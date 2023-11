Bárbara de Regil estalla ante las críticas de Halloween y Día de Muertos: "Me vale madres"

Bárbara de Regil es una de esas celebridades que es amada por muchos y criticada por otros tantos, muchas de las veces por la misma razón. Este tipo de situaciones le suceden día con día y, como toda una influencer, debe enfrentar el hate en las redes sociales, tal como sucedió al defenderse por las críticas a la boda de su hermana.

Ante esto, Bárbara se metió en otra polémica la semana pasada, esto cuando fue cuestionada sobre qué festividad prefería celebrar en casa, si el Halloween o el Día de Muertos. Su natural reacción ante las cámaras, le valió ser viral y muy pronto la gente en redes sociales rechazó su reacción, al grado de ser tundida por despreciar el Día de Muertos.

Pues como Bárbara nunca se guarda una opinión y mucho menos cuando se trata de defenderse, esta ocasión volvió a la carga y dejó una sentencia para aclarar si esa polémica le importa o no. No dudó en subir el tono de sus palabras.

Bárbara de Regil posa en bikini cuando está de vacaciones. Foto: Especial

Te puede interesar:

Bárbara de Regil demuestra el traje de baño negro con más estilo

¿Qué dijo Bárbara de Regil al enojarse por la polémica del Día de Muertos?

A la pregunta expresa de cómo toma las críticas por su respuesta en torno a qué prefería, si Halloween o Día de Muertos, Bárbara respondió contundente.

"Me vale madres. No lo tomo de ninguna manera, no me interesa", precisó con molestia Bárbara de Regil.

Luego de esto, explicó con más detalles la situación y dio su interpretación de los hechos, recordando que la gente le tildó de "tonta" en redes sociales.

"Y me da risa que se rían de que dije que cuál es la diferencia y empecé y pensé en voz alta, que no es un error porque así soy. Pude haber puesto cara así como de inteligencia y después contestar 'Halloween' que de hecho sí contesté. Pero la gente dijo 'qué tonta, no sabe la diferencia' porque pensé en voz alta y en realidad si me consta. No importa, yo quiero hablar de 'Pacto de Sangre' (telenovela)", dijo.

Te puede interesar:

Bárbara de Regil revela que su papá está atrapado en Acapulco y este es su plan para rescatarlo

Bárbara envía duro mensaje a sus haters

Ya con la molestia en el semblante, de Regil también tuvo tiempo de enviar un mensaje a sus detractores, a esos "haters" que buscan cualquier error de ella para señalarla, algo de lo que ella ya está fastidiada.

"No me importa, no quiero hablar de eso, porque hablar de eso es hablar de los haters que están en su casa así en su trinchera hablando y no quiero hablar de ellos", apuntó.

Para culminar, de Regil volvió a comentar que entre el Halloween y el Día de Muertos, ella nunca ha celebrado ni celebrará la festividad mexicana.

"Pero claro que sabía porque yo así soy, no festejo a los muertos desde nunca y nunca lo voy a hacer y no me gusta, no es algo que en mi casa se haga. Lo respeto, pero no lo hago, entonces no quiero hablar de eso, te juro", culminó.

SIGUE LEYENDO

Mar de Regil otra vez presume sus exclusivos lujos ¿la tunden en redes sociales?

Rodeada de lujos y en una zona exclusiva, así es el nuevo departamento de Bárbara de Regil en Tulum

MAAZ