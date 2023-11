Lis Vega sacudió la tendencia del otoño en traje de baño desde la piscina

Lis Vega es nacida en La Habana, Cuba, en octubre de 1977, por lo tanto, tiene 46 años. Con mucho trabajo y esfuerzo, se convierto en una vedette consagrada por varias décadas y que se ha sabido adaptar a la era digital, pues sus publicaciones en sus cuentas oficiales de redes sociales siempre dejan sorprendidos a sus seguidores.

Cuando uno observa su perfil de Instagram, se puede ver que Liseska Vega Gálvez, tal cual es su nombre real, no es ninguna improvisada, ya que no solo cuenta con estudios en baile y danza moderna, lo que la llevó a participar en diferentes espectáculos en su tierra natal sino, además, tiene uno de los mejores cuerpos que hay en el mundo del espectáculo y no tiene vergüenza de mostrarlo.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Tras su último y exitoso paso por MasterChef Celebrity México, Lis Vega, decidió enfocarse en retomar sus distintas actividades artísticas de manera normal y debido a ello se encargó se promocionar su contenido exclusivo a través de su perfil oficial de la red social de la camarita como también de la famosa plataforma para adultos, donde difunde postales muy subidas.

En traje de baño y muy mojada, Lis Vega hizo de las suyas

Recientemente, Lis Vega hizo una publicación donde dando la espalda o bien, de frente muy cerca del lente de la cámara muestra cómo le queda el traje de baño de color celeste que eligió para derretir a sus seguidores.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Lis Vega hizo un poste en Instagram, donde la siguen más de 1.9 millones de personas, usando un modelo de bañador con mangas que apenas cubre sus atributos tanto de arriba como de abajo y fue el centro de atención para los más de 15 mil usuarios que le regalaron un like o un comentario.

