Lis Vega demuestra el traje de baño neón ideal para presumir curvas

Lis Vega es nacida en La Habana, Cuba, en octubre de 1977 – por lo tanto, tiene 46 años-. Con mucho trabajo y esfuerzo, se convierto en una vedette consagrada por varias décadas y que se ha sabido adaptar a la era digital, pues sus publicaciones en sus cuentas oficiales de redes sociales siempre dejan sorprendidos a sus seguidores.

Lieska Vega Gálvez es el nombre real de la actriz que según ha referido en distintas entrevistas desarrolló un interés en el ambiente artístico desde que era muy pequeña, por lo que cuanto tenía apenas 13 años se integró a una compañía de baile con la cual tuvo la oportunidad de subir por primera vez a un escenario en distintos recintos de su país, por lo que desde entonces supo que la industria del espectáculo era lo suyo.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Solo basta observar su perfil de Instagram para afirmar que Lis no es ninguna improvisada, ya que no solo cuenta con estudios en baile y danza moderna, lo que la llevó a participar en diferentes espectáculos en su tierra natal sino, además, tiene uno de los mejores cuerpos que hay en el mundo del espectáculo y no tiene vergüenza de mostrarlo.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Con un espectacular bañador, Lis Vega subió las temperaturas

Con sus 46 años Lis Vega ha logrado hacer una sólida y diversa trayectoria a lo largo de varias décadas y, además, ha logrado que su cuerpazo sea uno de los centros de atención de cada posteo que realiza, tal y como fue hace algunas horas en su feed de Instagram, red social donde posee casi 2 millones de seguidores.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Recientemente, Lis Vega hizo una publicación donde dando la espalda o bien, de frente muy cerca del lente de la cámara muestra cómo le queda el traje de baño de color verde manzana que eligió para derretir a sus seguidores. Se trata de uno modelo que se pierde entre sus piernas y le han significado más de 5 mil likes.

SIGUE LEYENDO:

Lis Vega: conoce el traje de baño ideal para mujeres mayores de 45 años

Lis Vega se pasea por la playa con un ligero traje de baño y enloquece a sus fans: VIDEO