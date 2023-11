Ricardo O'Farrill confiesa que él provocó a Daniel Sosa: "Era yo Alfredo Adame"

En abril de este año, Ricardo O'Farrill acaparó los titulares al protagonizar diversos escándalos que hicieron que amigos, familiares y seguidores del standupero se preocuparan por su estado de salud, el cual presuntamente estaba siendo afectado por su consumo de drogas, algo que hace poco "el maestro del caos" desmintió al confesar que en realidad fue presa de un episodio maniacodepresivo, mismo que, entre otras cosas, lo llevó a tener un fuerte altercado con su gran amigo, Daniel Sosa.

Fue en entrevista con Yordi Rosado que Richie O'Farrill decidió romper el silencio y confesar qué es lo que realmente había pasado entre él y Sosa, destacando que si bien cruzaron palabras subidas de tono, no se enfrascaron en una pelea física, ya que, según sus declaraciones, al ser comediantes no saben meter las manos cuando se trata de golpes.

Aunque se sabe que el conflicto entre los standuperos estalló durante la boda de Mau Nieto, lo cierto es que Ricardo O'Farrill le contó a Yordi Rosado que todo se detonó días antes a este evento, pues ambos habían asistido a un show de standuperos que ni Richie ni su familia lograron disfrutar debido a que Daniel Sosa se la pasó hablando, algo que provocó la molestia de O'Farrill, su hermana y su mamá, quienes en ese momento decidieron no decir nada.

Pero, días más tarde, Ricardo O'Farrill no pudo evitar confrontar a Daniel Sosa diciéndole que cuando fuera a un espectáculo de este tipo "se callara el hocico", cuestión que desató el enojo de Daniel Sosa, quien pisó las botas de Richie, mismas que por cierto pertenecían a la reconocida firma de moda Yves Saint Laurent, situación que comenzó a tensar más la plática entre los comediantes, la cual llegó a su clímax cuando Sosa le dijo al "maestro del caos" algo que lo sacaría de sus casillas, provocando que comenzara a tener un ataque de ansiedad.

Al día siguiente, al llegar a la boda de Mau Nieto en compañía de su novia, Ricardo O'Farrill se molestó cuando le avisaron que estaba vetado del evento, con lo cual dio explotó su brote maniacodepresivo, el cual según él había comenzado a manifestarse desde marzo. Así, al no dejarlo entregar el presente que le llevaba a Mau Nieto y su ahora esposa, "el maestro del caos" le hizo honor a su título al desatar que seguridad le evitara el paso, algo que, aunado al hecho de que nadie salió a defenderlo, lo hizo quebrarse por completo, pues en ese momento él no sabía que nadie en la boda estaba al tanto de lo que sucedía afuera del evento.

"Me fui enojado y tuiteé: 'Daniel Sosa me amenazó de muerte, si este tuit llega a no sé cuántos likes, hago un live platicándolo', y ahí fue cuando no paré de hacer lives y al día siguiente, ya me había peleado con mis amigos, ya me había peleado con Isabel Fernández, ya me había peleado con Daniel Sosa, y al día siguiente dije 'corporativos' y me fui a pelear con Aeroméxico, era yo Alfredo Adame", aseguró Richi O'Farril.