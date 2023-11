¿No habrá boda con Sebastián Rulli? Angelique Boyer revela por qué no piensa en casarse

En los casi 10 años de relación que llevan juntos Sebastián Rulli y Angelique Boyer siempre se les ha visto muy enamorados, sin embargo, a pesar de ser una de las parejas con una de las relaciones más sólidas y estables del espectáculo, mucho se les ha cuestionado si algún día llegarán o no al altar y al parecer esto no ocurrirá o al menos por parte de la actriz, este evento parece no ser un día soñado.

Tal parece que esta vez la realidad no va a superar la ficción, pues aunque Angelique y Sebastián ya se casaron en varias ocasiones en melodramas de la pantalla chica, solo quedará en telenovelas, ya que después de una década juntos ninguno de los dos tiene intenciones de casarse. Cabe destacar que el actor ya tuvo un matrimonio, mientras que la actriz nunca ha dado el sí de manera legal o religiosa.

La pareja ha hecho mención en varias ocasiones que un compromiso formal no está en sus planes | Foto: Instagram @sebastianrulli

La pareja lleva una bonita relación desde 2014, pero parece que un compromiso formal no está en sus planes. ¿La razón? Angelique no es fan de las bodas y aunque asegura que son eventos que disfruta mucho, ella no lo haría, esto porque piensa que los que más disfrutan estos eventos son los invitados y no los novios.

Fue durante una conversación con reporteros cuando le preguntaron sobre su boda y en ese momento respondió con total sinceridad y naturalidad que no quiere casarse a pesar de que disfruta mucho cuando la invitan a este tipo de fiestas.

A pesar de no tener planes de matrimonio su relación va viento en popa | Foto: Instagram @angeliqueboyer

“¡No, ay no qué flojera! El vestido termina hecho un asco, y los que mejor se la pasan son los invitados, gracias a los que me invitan a sus bodas, soy la más feliz”, declaró con sarcasmo.

¿Cuándo se hicieron pareja Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

A pesar de no tener planes de matrimonio, Sebastián Rulli es el gran amor de Angelique Boyer y ella lo es de él. Hoy en día han logrado convertirse en una de las relaciones más duraderas, pero su amor no solo se puede ver en la pantalla, sino también fuera de ella, ya que frecuentemente comparten momentos íntimos y divertidos en sus redes sociales. A pesar de que la pareja ha enfrentado rumores y especulaciones sobre su relación, han demostrado que su amor es fuerte y duradero.

Los famosos han mantenido una relación muy sólida desde que iniciaron su romance | Foto: Instagram @angeliqueboyer

La pareja inició su romance después de que comenzaron a grabar la telenovela "Lo que la Vida me robó", y aunque se conocieron años antes cuando ambos fueron protagonistas del melodrama "Teresa" fue hasta que los dos se encontraban solteros cuando decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

