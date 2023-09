"Como con las botas, no te confundas": Richie O'farril narra cómo fue su encuentro con Daniel Sosa para arreglar sus diferencias

Fue el pasado mes de julio cuando luego de estar cerca de tres meses desaparecido de las redes sociales, nuevamente apareció Richie O’Farrill con un mejor semblante y mucho más tranquilo, el standupero lanzó un mensaje dando a conocer brevemente su estado de salud mental, así como también ofreció disculpas públicas a sus amigos que ofendió durante y después de la polémica boda de Mau Nieto.

Cabe señalar que uno de los más afectados fue el también standupero Daniel Sosa a quien lo señaló de cometer driversos actos graves, sin embargo, hace unos días O’Farrill estuvo como invitado en un famoso podcast junto con sus amigos Ricardo Pérez y Slobotzky, ahí Richie narró qué sucedió con Daniel y si es que ya arreglaron sus diferencias.

Foto: IG @richieofarrill

El standupero cada día se recupera.

Con su característico sentido del humor, Richie O’farril estuvo como invitado en “La Cotorrisa” la cual conducen los influencers Ricardo Pérez y Slobotzky quienes son grandes amigos de O’Farril.

En dicha emisión, O’farril habló sobre su salud mental y lo que vivió dentro del centro de rehabilitación, así mismo el standupero aprovechó el espacio para platicar que había podido hablar con la mayoría de las personas que ofendió durante y después de la boda de su amigo Mauricio Nieto.

¿Daniel Sosa perdonó a Richie?

Foto: IG @danielsosafado

Como lo mencionamos anteriormente, Daniel Sosa fue uno de los más afectados por las declaraciones de Ricardo O’farrill, por lo que lo busco para disculparse con él, al comenzar a contar como estuvo su reunión no pudo evitar ponerle ese toque de humor ácido que lo caracteriza.

"Me fui a tomar un café con Daniel y me dijo: 'Por tu culpa no he llenado el Auditorio', y le dije: 'Daniel, como con las botas, no te confundas, tú nunca hubieras llenado el Auditorio'", dijo Richie O’Farril