VIDEO: Richie O'Farrill vuelve a hablar en redes, pide disculpas por sus ataques psicóticos

Tras varios meses de ausencia y luego de sus explosivas declaraciones contra otros comediantes y su familia, Ricardo “Richi” O’Farrill retomó sus redes sociales para pedir perdón por lo que ocurrido durante lo que, señala, fue un brote maniaco depresivo. Indicó que se encuentra bajo tratamiento médico y expresó su deseo por volver a los escenarios, pero por ahora lucha contra la depresión.

La última vez que el comediante hizo una publicación fue a principios de julio través de su cuenta de Twitter, cuando compartió una postal en la que se le ve acompañado de su familia y da detalles de su estado de salud, así como de los proyectos que ya estaban en marcha y que lo traerían de vuelta al mundo del stand up mexicano: “Poquito a poquito empieza a darle. Sé que no estoy en cero, pero tampoco estoy al 100”.

Ricardo O'Farrill reaparece para pedir perdón. Foto: IG @richieofarrill

Esta vez fue en Instagram donde compartió un video en el que pide perdón a los comediantes a los que afectó de alguna manera con sus declaraciones, como Sofía Niño de Rivera, Isabel Fernández, Karla Camacho, Alex Fernández, Diego Zanassi, Mau Nieto y hasta Daniel Sosa, así como a algunos integrantes de su familia que también intentaron apoyarlo.

La polémica para el standupero ocurrió en abril pasado con una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que expone a otros de sus compañeros en la industria. Las discusiones y contradicciones entre ellos subieron de tono desatando un fuerte debate en redes sociales y una crisis en el también influencer, algo por lo que sus fans no dudaron en externarle su total apoyo.

Ricardo O'Farrill habla de su estado de salud tras un brote maniaco depresivo. Foto: IG @richieofarrill

“No era yo, pero les fallé”

Ricardo O’Farrill señaló que sus declaraciones fueron resultado de un brote maniaco depresivo por el que tampoco recuerda gran parte de las cosas que dijo o que pasaron, algo relatado más tarde por su familia y médicos. Añadió que se encuentra bajo tratamiento médico y también pidió disculpas a sus fans, por quienes desea volver en algún momento a los escenarios.

“Esto cuesta mucho trabajo, obviamente, estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para discúlpame con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maniaco depresivo (…) No te das cuenta de tus acciones, hice muchas cosas malas y en especifico fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y que me han mostrado su amistad y yo lo que hice fue fallarles”, dijo.

Captura de pantalla Instagram @richieofarrill

Añadió: “Me siento muy mal, de verdad ha sido la peor época de mi vida, siento una depresión terrible de cual espero salir pronto (…) No puedo creer que la lista sea tan grande de todas estas personas que lo único que hicieron fue darme su amor y yo hice esto que está mal, por eso hago este video para disculparme con todos ustedes. Entiendo el daño que causé, no era yo. Cuídense, porque de verdad cuando menos lo esperes sucede algo así y se apodera de ti y es horrible".

SIGUE LEYENDO:

Richie O’Farrill: este es el terrible trastorno que le diagnosticaron al comediante

Richi O'Farrill ya apareció, con una FOTO muestra su estado de salud y la ayuda de su familia