Florinda Meza revela que pensó en adoptar un bebé ¿Se arrepiente de no haber sido mamá?

Florinda Meza vivió muchos años de relación amorosa a lado de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", el hombre más importante de su vida y con quien estuvo casada hasta hace 9 años, momento en que él partió. Ante el aniversario de su muerte, la actriz y productora le recordó con cariño.

Ante esto, Florinda Meza también habló sobre el sacrificio a su maternidad al no haber tenido familia con Chespirito. A la par de esto, Florinda siempre aceptó que don Roberto estuviera a gusto con los seis hijos que ya tenia. Incluso, en fechas recientes, salió a la luz la posibilidad de que Gómez Bolaños tuviera otro hijo no reconocido.

Con esto en su presente, Florinda Meza habló de nuevo y confesó que hace muchos años ella le propuso a Chespirito que fueran padres a través de la adopción, opción a la que él se negó repetidas veces. Así contó ella las razones.

Florinda y Roberto, así lucían de jóvenes. Foto: Especial

Florinda Meza quiso ser mamá y Chespirito no se lo permitió

Con claridad ante los recuerdos de su vida, Florinda Meza reveló que en más de una ocasión le pidió a su esposo, Roberto Gómez Bolaños, que adoptaran para así agrandar su familia.

"Roberto nunca quiso, yo sí pensé porque además desde el 68', desde el 67' un tío mío que era médico y yo trabajábamos o colaborábamos con Chinchachoma. Yo lo conocía desde entonces y después cuando tuve dinero colaboré con dinero a manos llenas, pero ahí había muchos líos", comentó.

Para ahondar en el tema, la señora Meza continuó.

"Pero Roberto nunca quiso adoptar porque él tenía seis hijos y era lógico, decía 'ya tengo una edad X y no me va a quedar vida, cuando esos niños crezcan y vayan a la universidad yo ya no voy a estar con vida'. En fin que una adopción debe ser totalmente de acuerdo entre los dos", indicó.

Ante esto, admitió que ahora ama tener "perrijos".

"Yo trato por igual, son criaturas del Señor pero están en una desventaja, ellos no pueden decir tengo sed o necesito que me cuiden, en fin, tengo hambre. Yo tengo muchos rescatados y en mi vida he tenido muchos perritos".

"Ahora, efectivamente, como no tengo hijos, tengo perrijos", definió.

Aún ama a Chespirito y sí tiene pretendientes

Luego, Florinda Meza reflexionó sobre la vida que forjó con Chespirito.

"No te digo que tuve una vida plena, ¿cómo me voy a arrepentir de una vida plena?", dijo y abundó: "Roberto está conmigo y sigue conmigo y seguirá conmigo cuando yo me vaya".

Fue entonces que le recordó con mucho cariño y agradecimiento. Sumado a esto, rechazó que le interese volver a enamorarse.

"Yo tuve un gran hombre, un gran amor, estoy satisfecha, vivo con mis recuerdos, vivo con todo lo que él me dio, lo más importante el hacer que mi vida fuera interesante. No necesito más, no estoy buscando a nadie ni dispuesta ni abierta a nada, vamos simplemente encuentro muy difícil", confesó.

Ante esto, expresó que algunos hombres la abordan pero a ella no le importan.

"Hay gente que se me acerca, por supuesto, pretendientes no me faltan, pero no, yo ya no, ósea, Roberto tiene un lugar muy especial en mi vida y nadie puede ocupar ese lugar. Todavía lo amo, esas cosas no se pueden ir", culminó.

Para complementar, Florinda Meza no quiso hablar de la bioserie que Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, pensaría producir para recordar a su padre.

"No puedo contestarte nada a eso. Yo me siento bien y cómoda de estar menos enterada. Me están hablando en chino, nadie ha hablado conmigo", dijo.

