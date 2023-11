El concierto de Luis Miguel no se hará en el estadio Alfonso Lastras, esta es la nueve sede en San Luis Potosí

Luego de que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunciara que el estadio “Alfonso Lastras” no sería la sede del concierto de Luis Miguel programado para el próximo lunes debido a que el equipo de futbol Atlético de San Luis disputa la liguilla y tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda, este jueves en el antiguo estadio “Plan de San Luis” hoy Centro de Alto Rendimiento del gobierno estatal se vieron vehículos pesados con estructuras para el montaje del escenario.

El estadio “Plan de San Luis” será la nueva sede del 2 concierto de "El Sol" en San Luis Potosí.

Foto: X @LMXLM

Evitan dañar el césped del estadio “Alfonso Lastras”

Hace una semana, el mandatario potosino anunció que luego de una reunión con la directiva del Atlético de San Luis determinaron que para no dañar el césped ante un eventual pase del equipo de futbol si logra derrotar al Monterrey al que venció ayer en la ida 1-0 el “Alfonso Lastras” no sería prestado, por lo que analizarían otras sedes para no cancelar toda vez que el boletaje está vendido incluso el propio gobernador ha regalado miles de accesos.

En tanto, el gobierno municipal de San Luis Potosí capital dio a conocer que hasta hoy la empresa que trae al “Sol” no ha tramitado permisos, aunque confirmó su total apertura a ello “aunque sea un día antes” para que no suceda lo de León, donde por no cumplir con la normatividad local tuvo que suspenderse.

Cancelan concierto de "El sol" en Guanajuato

El concierto que daría el cantante mexicano el próximo 5 de diciembre en León, Guanajuato se canceló. El gobierno municipal de esta entidad determinó que el evento no se podía llevar a acabo debido a que la empresa organizadora no cumplió con los requisitos para obtener el permiso. Destacó que la empresa tendrá que hacer el reembolso a las personas que les vendió boletos y hacerse cargo de las inconformidades.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuánto cobra Luis Miguel por concierto 2023?

El canal de YouTube Play Us hizo una investigación que arroja que Luis Miguel gana 17 millones de pesos por un espectáculo de 1 hora y 30 minutos, lo que representa 11 millones 333 mil pesos por cada hora de concierto y 5 millones 666 mil pesos por 30 minutos en el escenario.