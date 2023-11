Las peores caídas de los cantantes en el escenario: desde Luis Miguel hasta Madonna

Luis Miguel siempre es tendencia pero el fin de semana trascendió un video de una fuerte caída que tuvo el cantante durante su presentación en la Arena Ciudad de México como parte de su exitosa gira "Tour 2023", aunque se quedó tirado unos segundos y luego se levantó con una sonrisa, el incidente causó risa y preocupación entre sus seguidores pero también recordó las caídas de otros famosos.

La aparatosa caída de "El Sol de México" sucedió durante su sexta presentación en la capital del país, en la grabación se ve como está cantando con toda la energía en el escenario cuando intenta dar su famosa patada pero se resbala y cae al piso, se queda durante unos segundos tomando aire frente a sus músicos y luego se levanta con una sonrisa para continuar con el show.

Incluso la periodista Mónica Garza compartió otra grabación donde se le ve recuperado y dando lo mejor para deleitar a los fanáticas y fanáticos que han agotado cada una de las fechas que el interprete de "La chica del bikini azul" ha ofrecido alrededor del país.

Beto Cuevas cayó de casi dos metros de altura

El cantante Beto Cuevas sufrió una fuerte caída durante su presentación en el concierto “90's Pop Tour” en el año 2017, aunque ya han pasado varios años, fue un accidente fuerte ya que le dejó un dedo roto y una costilla fisurada debido a que cayó de casi dos metros de altura.

Madonna se lastimó las cervicales en los Brit Awards 2015

Madonna no se salvó de caer en el escenario y es entendible con tantos años de trayectoria en la industria musical, el lamentable momento sucedió en la premiación de los Brit Awards 2015, todo sucedió cuando interpretó "Living for Love" y uno de sus bailarines debía jalar su capa y quitársela para que ella comenzará a mostrar sus pasos de baile pero la capa no se desabrochó y el bailarín tiro sin querer de su cuello hasta tirarla por las escaleras.

Pero como era de esperarse la reina del pop se levantó y siguió con su espectáculo ante el aplauso de los asistentes, quienes hasta se levantaron de su silla para elogiarla. Se dio a conocer que por el fuerte impacto se lesionó las cervicales, en una entrevista la icónica cantante "Armani me enrolló! Mi bella capa estaba atada demasiado apretada. Pero nada puede detenerme y el amor realmente me ha levantado".

Fher de Maná tuvo que ser operado tras caer de casi dos metros de altura

Fernando Olvera vocalista del grupo "Maná" enfrentó uno de los accidentes más terribles ante varios asistentes, cuando cantaba "En el muelle de San Blas" en el Festival Presidente 2014 realizado en República Dominicana. Al caer de casi dos metros de altura se habría lastimado la rodilla y aunque continuó con su gira, meses después tuvo que someterse a una operaciónm.

Abel Talamantez otra víctima del 90's Pop Tour: así fue su caída

El integrante de MDO, Abel Talamantez fue otra víctima del escenario del 90's Pop Tour, al interpretar "Popocatépetl" de pronto entre el canto y baile no vio la plataforma y terminó en el suelo e incluso tuvo que ser trasladado al hospital para recibir atención médica inmediatamente.

Irán Castillo cae del escenario y se descubre su playback

Irán Castillo también tuvo una caída al participar en el 90's Pop Tour, aunque su accidente fue de los menos aparatosos lo que causó asombró entre los cibernautas fue que quedó evidenciado que estaba haciendo playback durante su presentación.