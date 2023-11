¿Valentín Elizalde predijo su muerte? Este es el video donde habló sobre su fallecimiento

Este sábado 25 de noviembre se cumplen 17 años del asesinato de Valentín Elizalde y pese a que ha pasado tanto tiempo el tema de la muerte de “El Gallo de Oro” sigue siendo un tema de conversación vigente en plataformas digitales y uno de los temas que más interés genera al respecto es en el que se asegura que el cantante predijo su muerte en una de sus canciones, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Como bien se sabe, “El Gallo de Oro” murió acribillado durante la madrugada del 25 de noviembre del 2006 luego de haber ofrecido un concierto en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas y de acuerdo con los reportes policiacos, el cantante viajaba en compañía de su chofer, su representante y su primo, “Tano” Elizalde, cuando fueron atacados por un comando armado que los agredió con armas de alto calibre y tras dicha emboscada solo el primo de Valentín Elizalde logró sobrevivir, lo cual, hadado pie a distintas especulaciones.

Sigue leyendo:

Así se vería Valentín Elizalde a sus 44 años, según la Inteligencia Artificial

Este famoso grupero tuvo la muerte más escalofriante, su último aliento lo dio frente a su esposa

Valentín Elizalde fue asesinado cuando se encontraba en la cumbre de su carrera. Foto: Cuartoscuro

Pese a que han pasado 17 años de la muerte de Valentín Elizalde, su homicidio todavía no ha sido resuelto y como se dijo antes, existen un sinfín de especulaciones en las que destacan una supuesta traición de su primo, “El Tano” Elizalde, problemas con grupos pertenecientes a la delincuencia organizada y hasta venganzas por cuestiones de amores, no obstante, no hay una línea clara y contundente que permita cerrar el caso.

¿Por qué se dice que Valentín Elizalde predijo su muerte?

En los años previos a su fallecimiento, Valentín Elizalde lanzó una serie de temas en los que las letras hacían alusión a la muerte como “El Director de la Banda” y “El Corrido del Aguacate” donde incluso hablaba de traiciones y de emboscadas armadas, lo cual, hizo aún más fuerte el surgimiento de distintas teorías sobre su asesinato, no obstante, hay un tema en el que fue más explícito sobre su fallecimiento, incluso en el video clip de esta pieza apareció como si fuera un fantasma.

El tema en cuestión en el que Valentín Elizalde habría predicho su muerte con exactitud es “Vencedor”, una canción que realmente es romántica, sin embargo, el videoclip tomó una temática sumamente oscura pues se puede ver al cantante como si fuera un fantasma, el cual, se mantiene al pendiente de su pareja, quien pese a que lleva una vida normal sigue extrañando a su galán, lo cual, llena de alegría al “Gallo de Oro” pues se da cuenta de que el amor de su amada traspasará todas las barreras.

Cabe mencionar que, como es evidente, resultó impactante ver a Valentín Elizalde representado como si fuera un fantasma, no obstante, lo que más llamó la atención fue que en algún momento del video aparece la supuesta lápida del cantante donde se puede apreciar que había nacido en 1979 y había fallecido en 2006, tal cual, ocurrió.

Valentín Elizalde habría predicho su muerte en el video de "Vencedor". Foto: YT: Valentín Elizalde

Es importante señalar que este sencillo de Valentín Elizalde fue lanzado a finales del 2005 y fue a mediados del siguiente año cuando se lanzó el álbum que lleva el mismo nombre de la canción y fue el 25 de noviembre cuando la vida de “El Gallo de Oro” llegó a su fin de la manera más trágica posible.