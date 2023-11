A casi 17 años del asesinato de Valentín Elizalde, su hermano confirma que si tuvo un hijo varón, ¿es Peso Pluma?

Este próximo 25 de noviembre se cumplirán 17 años del asesinato del cantante Valentín Elizalde, quien fue acribillado por un grupo delictivo al terminar su presentación en el palenque de Reynosa, a su muerte le sobreviven sus tres hijas Valentina, Gabriela y Valeria.

Pese a que a ha pasado más de una década de su muerte, en pleno 2023 ha salido nueva información de Valentín Elizalde, pues uno de los hermanos de “El Gallo de Oro”, reveló que el intérprete de “Lobo domesticado” tuvo un hijo varón, antes de engendrar a sus tres hijas.

Te puede interesar:

"Hay que conocer al sobrino", hermano de Valentín Elizalde revela si Peso Pluma es la reencarnación o hijo de "El Gallo de Oro"

¿Peso Pluma es la reencarnación de Valentín Elizalde?, esto dice el intérprete de corridos tumbados

A 16 años del asesinato de Valentín Elizalde: ¿ajuste de cuentas o traición familiar?

Foto: Cuartoscuro

¿Tuvo un hijo varón?

En entrevista para el programa “Al Rojo Vivo”, Francisco “El Gallo” Elizalde hermano menor del fallecido Valentín Elizalde reveló que hace poco tiempo tanto él como el resto de la familia del fallecido cantante se acaban de enterar que éste tuvo un hijo con un amor de su juventud.

De acuerdo con Francisco, el ahora joven que podría ser el primogénito de “El Gallo de Oro”, es idéntico al cantante pues tiene las mismas facciones que el intérprete de “Vete Ya”, lo que los dejó muy sorprendidos.

“El tenía muchas ganas de tener un hijo varón y se logró pero no se logró como él quiso ¿no?, en este caso fue, a lo que no sé ¿no?, él tuvo un amorío de morro y pues salió la criatura y pues la muchacha ¿qué pasó? pues se la llevaron ‘a’monos mijita’ así como se usaba antes…y así fue”, dijo “El Gallo” Elizalde

Foto: Cuartoscuro

El cantante no supo que pudo haber tenido un hijo varón

Pese a que recientemente supieron de la existencia de este joven, aseguran que no se acercarán a él por respeto tanto al supuesto hijo de Valentín como a la madre de éste no harán nada al respecto, pues ya tienen su vida hecha, sin embargo, Francisco dijo que el joven es muy parecido a su fallecido hermano.

Pese a que la familia Elizalde tienen una nueva ilusión de saber que Valentín pudo haber cumplido su sueño de tener un hijo varón, no están cien por ciento seguros de que sea hijo del cantante pues todo esto solo queda en sospechas.

“Al final de cuentas él ya hizo su vida desde chiquito y no podemos llegar y decirle: ‘hey es tu papá fulano’, no pues no, a lo mejor hay especulaciones y todo el rollo, a lo mejor es algo que estamos nosotros que queremos ver, pero desgraciadamente no tenemos la certeza, tenemos la sospecha que fue así pero no al cien por ciento certero”, finalizó Francisco Elizalde