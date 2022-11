A 16 años del asesinato de Valentín Elizalde: ¿ajuste de cuentas o traición familiar?

Un día como hoy pero hace 16 años, Valentín Elizalde se preparaba para presentarse en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas la que sería sin saberlo su última presentación, pese a que “El Gallo de oro” se encontraba en la mejor etapa de su carrera musical, su vida terminó abruptamente en manos de sicarios.

Con tan solo 27 años de edad, Valentín Elizalde Valencia conocido como “El Gallo de Oro” se posicionaba como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana con temas como “Lobo domesticado”, “Como me duele”, “Vete ya”, “A mis enemigos”, entre muchas otras más.

Y es justamente la última canción que mencionamos anteriormente la que presuntamente pudo haber sido la culpable que sicarios dispararan en contra de Valentin Elizalde y su equipo al salir del palenque de Reynosa, sin embargo, hace un par de años salió una nueva versión que pudo haber sido la razón del asesinato del joven canante.

Así fue la muerte de Valentín Elizalde

Eran aproximadamente las 3:00 am del 25 de noviembre cuando comenzaron las múltiples detonaciones en contra de “El Gallo de Oro” luego de su presentación en el Palenque de Reynosa Tamaulipas, a este brutal ataque Valentín Elizalde no sobrevivió, sin embargo, se ha manejado la versión que el cantante habría recibido el tiro de gracia, algo que no se ha comprobado.

Las imágenes de cómo quedó la camioneta en la que viajaba Valentín Elizalde inmediatamente comenzaron a circular en los programas de espectáculos así como la autopsia del famoso intérprete de “Lobo domesticado” se hizo viral en redes sociales.

¿Las razones del por qué mataron a “El gallo de oro”?, aún son confusas estas razones, sin embargo, tal y como lo mencionamos anteriormente existe dos versiones.

¿Ajustes de cuenta?

La primera y la que se manejó de forma inmediata fue que el cantante nacido en Navojoa, murió víctima de un ajuste de cuentas con grupos delictivos, pues “El vale” como también le decían sus amigos cantó un corrido dedicado a “El Chapo Guzmán” en territorio de otro capo.

Y es que durante su presentación en el palenque de Reynosa, Elizalde interpretó el tema “A mis enemigos”, corrido que supuestamente entre líneas tiene un mensaje dirigido a los Zetas por parte de “El Chapo” Guzmán, lo que provocó la furia de uno de los integrantes de este grupo delictivo que se encontraba en dicho concierto y dio la orden de ejecutar al cantante.

Un dato curioso sobre el momento de la muerte de “El Vale”, es que quienes estuvieron encargados de recoger el cuerpo de Valentin Elizalde, relatan que el cantante murió sosteniendo el dije de oro en forma de gallo, el cual nunca se quitaba.

¿Traición familiar?

Fue a mediados del año 2020 cuando una nueva versión sobre la muerte de Valentín Elizalde salió a la luz, pues la hija y la ex esposa de Tano Elizalde, hicieron fuertes declaraciones en contra del primo de “El Gallo de Oro”

En entrevista para Ventaneando, Marisol Castro ex esposa de Fausto “Tano” Elizalde reveló que él podría estar involucrado en el asesinato de “El Gallo de Oro”, pues asegura que en vida le tenía mucha envidia y siempre quiso ser como el interprete de “Lobo domesticado”, incluso señaló que tanta es la envida que le tiene que actualmente tiene una relación con la única esposa de Valentín Elizalde, Gabriela Sabag con quien muy pronto se va a casar.

En dicha entrevista, la ex esposa de “Tano” Elizalde reveló que el día del ataque a Valentín Elizalde, él se mostró muy nervioso e incluso le dijo que no quería ir a esa presentación, pero que fue muy raro que se saliera antes de la presentación para irse a acostar en la camioneta, dicha posición le permitió salvar su vida del atentado.

Lanzan disco conmemorativo a 16 años de su muerte

Sin duda alguna, la muerte de Valentín Elizalde dejó un gran hueco en el corazón de sus fanáticos quienes se quedaron con ganas de escuchar más al “Gallo de Oro”, debido a esto, la casa disquera Fonovisa Records con quien el de Guasave trabajó hasta el día de su muerte lanzó un disco en memoria al cantante.

Debido a lo anterior, solistas y agrupaciones del regional mexicano han decidido rendirle homenaje y hacerle un tributo a su carrera musical con esta producción, enriqueciendo los clásicos temas del artista, logrando grandes duetos.

“El Vale por siempre” es el título que lleva esta producción y está conformado por 19 canciones de temas que se volvieron éxitos; 14 de ellos a dueto con el propio Valentín Elizalde y 5 nuevas versiones con artistas invitados, un regalo musical para todos los seguidores de “El Gallo de oro” y de la música mexicana. El tema que encabeza este lanzamiento es “Así Que Te Vas” a dueto con CALIBRE 50.

Foto: Fonovisa

Gracias a la tecnología, en este álbum escucharemos la voz de Valentín Elizalde a dueto con: Calibre 50, Los Tucanes de Tijuana, Banda Carnaval, La Maquinaria Norteña, La Fiera de Ojinaga, El Bebeto, Grupo Cañaveral, Ramón Ayala, Eliseo Robles, Cuarto de Milla, Los Socios del Ritmo, El Komander, Uriel Barrera, Lalo Mora y Los Askis.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos ya tiene fecha de estreno para su tercera temporada, ¿cuándo es?

Valentín Elizalde, Flor Silvestre y Armando Maradona murieron un 25 de noviembre; así fueron sus muertes

Ella es la “hija” de Carmen Villalobos que te va a enamorar

Cazzu llegó sola a famosos premios en donde fue reconocida y no quiso hablar de Nodal

bmz