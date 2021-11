Valentín Elizalde: ¿Por qué mataron al "Gallo de oro", fue un ajuste de cuentas o una traición familiar?

Todo parecía ir viento en popa en la carrera musical de Valentín Elizalde, quien a sus 27 años de edad estaba en la cima del éxito pues era uno de los cantantes más importantes del género regional mexicano, sin embargo, su vida terminó luego de ofrecer un show en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Este 25 de noviembre se cumplen 15 años de aquel ataque que terminó con la vida de “El Gallo de Oro”, sin embargo, aunque existen muchas versiones sobre las razones que llevaron a esos sicarios a asesinar al cantante, hasta el momento no se sabe la verdadera razón.

Es por eso que a continuación te daremos a conocer las dos versiones que hasta el momento se conocen sobre la muerte de Valentín Elizalde.

Ajustes de cuentas con la delincuencia organizada

Esta teoría es la que inmediatamente comenzó a circular en medios de comunicación y la que por casi 14 años fue la única, y es que supuestamente “El Vale” habría sido asesinado luego de haber cantado un corrido en la “plaza” equivocada.

Y es que durante su presentación en el palenque de Reynosa, Elizalde interpretó el tema “A mis enemigos”, corrido que supuestamente entre líneas tiene un mensaje dirigido a los Zetas por parte de “El Chapo” Guzmán, lo que provocó la furia de uno de los integrantes de este grupo delictivo que se encontraba en dicho concierto y dio la orden de ejecutar al cantante.

De acuerdo con diversos medios de comunicación Valentín Elizalde habría recibido alrededor de 20 impactos de bala en todo su cuerpo, pero lo que llama la atención es que presuntamente el cantante recibió el llamado “tiro de gracia”, el cual está asociado con la delincuencia organizada y mismo que presuntamente se da por un ajuste de cuentas pendiente.

Un dato curioso sobre el momento de la muerte de “El Vale”, es que quienes estuvieron encargados de recoger el cuerpo de Valentin Elizalde, relatan que el cantante murió sosteniendo el dije de oro en forma de gallo, el cual nunca se quitaba.

Traición familiar

Tal y como se mencionó anteriormente fueron casi 14 años que se manejó la versión que el asesinato de Valentín Elizalde se debió a un presunto ajuste de cuentas con la delincuencia organizada, sin embargo, la historia dio un giro de 360 grados cuando a mediados del año 2020, la hija y la ex esposa de Tano Elizalde, primo de “El Gallo de Oro” hicieron fuertes declaraciones en contra del familiar del fallecido cantante.

En entrevista para Ventaneando, Marisol Castro ex esposa de Fausto “Tano” Elizalde reveló que él podría estar involucrado en el asesinato de “El Gallo de Oro”, pues asegura que en vida le tenía mucha envidia y siempre quiso ser como el interprete de “Lobo domesticado”, incluso señaló que tanta es la envida que le tiene que actualmente tiene una relación con la única esposa de Valentín Elizalde, Gabriela Sabag con quien muy pronto se va a casar.

En dicha entrevista, la ex esposa de “Tano” Elizalde reveló que el día del ataque a Valentín Elizalde, él se mostró muy nervioso e incluso le dijo que no quería ir a esa presentación, pero que fue muy raro que se saliera antes de la presentación para irse a acostar en la camioneta, dicha posición le permitió salvar su vida del atentado.

La Familia de Valentín quiere esclarecer la muerte del Gallo de Oro

En entrevista para Conexión Heraldo, Francisco Elizalde hermano de “El Gallo de Oro”, habló sin tapujos sobre la muerte de su hermano Valentín y cómo ha vivido su familia estos tiempos.

“Empezaron a salir más cosas. Ya van casi 14 años y nosotros no habíamos investigado nada, tal vez por miedo y por precaución a que no nos pasara nada. Erróneamente la regamos un poquito porque no checamos los papeles… los papeles de lo que pasó. Han cambiado las versiones y sí hay muchas cosas que empiezas a entrelazar, te hacen pensar mal… Yo creo que el público también quiere saber eso y esperemos que pronto se esclarezca”, comentó Francisco ‘El Gallo’ Elizalde.

