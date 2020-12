Valentín Elizalde ganaba millones de pesos a la semana; esta es la cantidad que cobraba

El pasado 25 de noviembre de este 2020 se cumplieron 14 años de la muerte de Valentín Elizalde, quien con tan sólo 27 años de edad, “El Gallo de oro” como también era conocido, gozaba de muchísimo éxito, mismo que lo llevó a ganar semanalmente una gran cantidad de dinero.

Uno de sus mejores amigos, Mario “El Cachorro” Delgado, reveló en un video que ya circula en YouTube, cómo fue que de “vender camas” llegó a ganar casi 5 millones de pesos a la semana el intérprete de temas como “Vete ya” y “Lobo Domesticado”,entre muchas otras.

¿Cuánto ganaba Valentín Elizalde?

Durante la plática que tuvo Mario “El Cachorro” Delgado con el youtuber conocido como “Doble G” dio muchos detalles de todo lo que vivió a lado de Valentín Elizalde a quien consideraba como su “Amigo, compadre y hermano”, al igual que “El Gallo de Oro” a él.

Debido a la cercanía que tenía con Valentín,tuvo la fortuna de viajar casi todo el tiempo con él pues era el encargado de abrir los palenques de “El Gallo de Oro”, por lo que la relación se hizo más estrecha.

Mario “El Cachorro” Delgado, reveló que a Valentín no le gustaba tomar y que la única ocasión que se puso una buena borrachera fue en su primer palenque que ofreció en Guadalajara.

Además, el intérprete de corridos, dio a conocer la cifra exacta de lo que llegó a ganar Valentín en su mejor momento.

Y es que el youtuber preguntó directamente si es que Valentín Elizalde tenía dinero, y “El Cachorro” aseguró que sí, pues cada una de sus presentaciones las llegó a vender en 1 millón y medio de pesos.

“Se llevaba cuatro millones y medio por semana, porque hacía tres palenques, ese era su sueldo”. Dijo Mario “El Cachorro” Delgado ya en confianza durante la plática.

¿Le gustaba el Chavo del 8?

Para Mario “El Cachorro” Delgado una de sus programas favoritos es el “Chavo del 8” pero a Valentín no le gustaba nada, sin embargo, aprendió a “querer” el programa debido a que su amigo no podía dormir si no veía por lo menos un capítulo de esta serie protagonizada por Roberto Gómez Bolaños.

Pese a que no le gustaba esta serie cómica, para Valentín Elizalde su personaje favorita era “La chilindrina” pues era la que ocasionaba siempre todos los conflictos entre “El Chavo” y “Quico”.

Otra cosa curiosa que Mario “El Cachorro” Delgado reveló sobre Valentín Elizalde es que tenía una debilidad por los pasteles pues podía comerse uno entero sin ayuda de nadie.

Mira las declaraciones de Mario “El Cachorro” Delgado a partir del minuto 58:58