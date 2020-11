Valentín Elizalde: Estas son las versiones que se conocen de la muerte de "El Gallo de oro" a 14 años

Este 25 de noviembre se cumplen 14 años de la fatídica muerte de Valentín Elizalde, luego de ser atacado por un comando armado al terminar la que fuera su última presentación en el Palenque de Reynosa.

Pese a que ha pasado más de una década de su muerte, su recuerdo sigue más vivo que nunca y es que a mediado de este 2020, el nombre de Valentín Elizalde volvió a ser noticia pues las versiones sobre su asesinato dieron un giro, luego de las declaraciones de la exesposa de Tano Elizalde, primo y mano derecha de “El Gallo de Oro”, pues ésta lo señala como presunto responsable de la muerte del cantante.

Es por eso que ahora, a 14 años de su muerte, existen dos teorías sobre el asesinato de Valentin Elizalde, y a continuación te los daremos a conocer.

La primera teoría y la que por muchos años sustentó el asesinato de “El Gallo de Oro” fue su supuesto nexo con el narcotráfico, pues el cantante habría interpretado un corrido en el lugar equivocado.

La noche de su última presentación, “El Vale” como también le decían comenzó su concierto con el tema “A mis enemigos”.

Entre los datos que se han corroborado a más de 10 años de investigaciones es que dicha canción tiene entre líneas un mensaje dirigido a los integrantes de Los Zetas por parte de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

Se sabe que “El Vale” como le decían sus amigos, recibió alrededor de 20 disparos por todo su cuerpo, además, recibió el llamado tiro de gracia el cual se asocia con la delincuencia organizada y un ajuste de cuentas.

Otro dato curioso es que quienes estuvieron encargados de recoger el cuerpo de Valentin Elizalde en el lugar donde perdió la vida, relatan que el cantante murió sosteniendo el dije de oro en forma de gallo, el cual nunca se quitaba.

Fue este 2020 que una nueva teoría sobre la muerte de Valentín Elizalde daba la vuelta a los programas de espectáculos pues en una entrevista para Ventaneando, Marisol Castro exesposa de Fausto “Tano” Elizalde dio a conocer que él podría estar involucrado en el asesinato de “El Gallo de Oro”, pues asegura que en vida le tenía mucha envidia y siempre quiso ser como él, incluso actualmente tiene una relación con la única esposa de Valentín Elizalde, Gabriela Sabag.

Marisol Castro señaló en dicha entrevista que el día del ataque en contra de Valentín Elizalde, Tano se mostró muy nervioso e incluso no quería ir al concierto, sin embargo, terminó yendo, pero éste se salió mucho antes que el cantante y se dirigió a la camioneta en donde se acostó, posición en la que no se movió y la cual le permitió salir prácticamente ileso del atentado, cabe mencionar, que Tano Elizalde fue el único sobreviviente de dicho acto.

En entrevista para Conexión Heraldo, Francisco Elizalde hermano de “El Gallo de Oro”,habló sobre la muerte de su hermano Valentín y cómo ha vivido su familia estos tiempos.

“Empezaron a salir más cosas. Ya van casi 14 años y nosotros no habíamos investigado nada, tal vez por miedo y por precaución a que no nos pasara nada. Erróneamente la regamos un poquito porque no checamos los papeles… los papeles de lo que pasó. Han cambiado las versiones y sí hay muchas cosas que empiezas a entrelazar, te hacen pensar mal… Yo creo que el público también quiere saber eso y esperemos que pronto se esclarezca”, comentó Francisco ‘El Gallo’ Elizalde.