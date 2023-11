Tres años sin Flor Silvestre: ella es la nieta de la cantante que heredó toda su belleza, no es Ángela ni Majo

Este sábado 25 de noviembre se cumplen tres años del lamentable fallecimiento de Flor Silvestre, quien en vida fuera una de las máximas celebridades de la farándula en México debido a su variada actividad artística y por ello, en esta ocasión y a manera de homenaje haremos un breve recorrido por la exitosa trayectoria de la esposa de Antonio Aguilar y te diremos quién de todas sus nietas es la que heredó su arrolladora belleza.

Guillermina Jiménez Chabolla era el nombre real de la talentosa actriz y cantante nacida en Salamanca, Guanajuato el 16 de agosto de 1930 y de acuerdo con las propias declaraciones desde muy pequeña sintió una atracción extraordinaria por el canto, sin embargo, fue hasta que cumplió trece años cuando tuvo su primera experiencia sobre un escenario y desde entonces no dejó de acumular éxitos.

Flor Silvestre es considerada una de las máximas exponentes femeninas del género regional mexicano. Foto: Redes

Fue a finales de la década de 1940 cuando Flor Silvestre logró consolidar su carrera como cantante y debido a su talento, en la siguiente década incursionó en la actuación participando en distintas puestas en escena hasta que finalmente dio el salto a la pantalla grande donde participó en decenas de producciones de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, además, durante un tiempo también fue conductora de radio, por lo que por el resto de su carrera estuvo alternando en todas estas facetas convirtiéndose en una de las celebridades más respetadas del gremio artístico.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar estuvieron juntos desde 1959. Foto: Redes

En cuanto a su vida personal, Flor Silvestre estuvo casada en tres ocasiones, sus primeros matrimonios fueron con Andrés Nieto y Paco Malgesto, sin embargo, el mayor amor de la actriz fue Antonio Aguilar, con quien permaneció desde 1959 hasta el 2007, fecha en la que falleció “El Gran Charro de México” y de dichos matrimonios procreó un total de cinco hijos, incluidos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, quienes son los más conocidos.

Flor Silvestre se encargó de hererad su belleza y su talento a todos sus descendientes. Foto: IG: angela_aguilar_

Flor Silvestre falleció a los 90 años de edad por causas naturales y según declararon sus herederos, la emblemática actriz y cantante falleció rodeada de todos sus seres queridos en su famoso rancho de “El Soyate”, propiedad en la que fue inhumada junto a la tumba de Antonio Aguilar.

¿Quién es la nieta de Flor Silvestre que heredó toda su belleza?

Debido a que Ángela y Majo son las nietas más famosas de Flor Silvestre en más de una ocasión se ha puesto en discusión quién de las dos es la que heredó toda la belleza de la reconocida actriz, sin embargo, aunque ambas son muy hermosas, ninguna de ellas es la más parecida a la esposa de Antonio Aguilar pues en redes sociales en más de una ocasión se ha dicho que es Susana Aguilar quien tiene un mayor parecido con su famosa abuela.

Susana Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr. Foto: IG: susana__aguilar

Susana Aguilar es la hermana melliza de Majo Aguilar y aunque durante su infancia sí intento iniciar una carrera dentro de la industria musical años más tarde decidió desarrollarse lejos de los escenarios, por lo que lleva una vida más tranquila y alejada de la fama, no obstante, esto no implica que no llame su atención por su arrolladora belleza en redes sociales donde tiene una cantidad considerable de seguidores.

Susana Aguilar optó por desarrollarse alejada de los escenario. Foto: IG: susana__aguilar

Cabe mencionar que, en más de una ocasión Susana Aguilar ha asegurado que tenía una relación más que cercana con su abuela, Flor Silvestre, incluso, ha señalado que la consideraba como una amiga, por lo que este hecho ha dejado en claro que entre ambas había una gran conexión más allá de su parecido físico.