Mariana Seoane es tundida en redes tras expresarle su apoyo a miembro de "Aarón y su Grupo Ilusión", detenido por presunto abuso sexual

Mariana Seoane se convirtió en blanco de fuertes críticas en redes sociales durante las últimas horas debido a que le expresó su apoyo de manera pública a uno de sus amigos de la industria del espectáculo que se encuentra detenido por presuntamente haber cometido de abuso sexual en contra de una menor de edad, por lo que, como era de esperarse, los comentarios de “La Niña Buena” causaron una gran indignación y terminó más que tundida.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el sujeto que fue acusado del delicado delito antes referido se trata de Rafael “N”, quien es integrante de la famosa agrupación de cumbia “Aarón y su Grupo Ilusión”, con quienes Mariana Seoane ha colaborado en distintas ocasiones, por lo que no dudó en utilizar sus redes sociales para expresarle su apoyo, sin embargo, no imaginó que sus palabras desataron la indignación de algunos internautas.

Mariana Seoane es muy cercana a "Aaron y su Grupo Ilusión". Foto: IG: laseoaneoficial

Mariana Seoane sale tundida tras expresarle su apoyo a un músico acusado de abuso sexual

Todo este escándalo en el que se vio involucrada Mariana Seoane se originó a partir de un comunicado emitido por “Aarón y su Grupo Ilusión”, en el cual abordaron el tema de la detención de su acordeonista y señalaron que, por el momento, se reservarán sus comentarios, lo cual, también resultó polémico, sin embargo, la agrupación señaló que esperan que se haga justicia en el caso, además, se deslindaron de las actuaciones individuales de sus integrantes y señalaron que esta “baja” no les afectará en sus presentaciones debido a que tienen contemplado cumplir con todas y cada una de ellas.

Como era de esperarse, la publicación de “Aarón y su Grupo Ilusión” tuvo una gran repercusión en redes sociales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto y fue aquí donde Mariana Seoane hizo su polémica aparición para expresarle si apoyo total a Rafael “N”. “Estamos contigo Rafael” escribió la intérprete de éxitos como “Mermelada” y “Una de dos”.

Mariana Seoane le expresó su total apoyo a Rafael "N". Foto: IG: aaronysugrupoilusion.oficial

Luego de hacer el referido comentario, Mariana Seoane comenzó a recibir todo tipo de críticas al respecto debido a que la afectada en este caso es una menor de edad, además, algunos internautas le sugirieron en todo caso mantenerse al margen debido a que tal como en este caso podría quedar sumamente mal parada si el integrante de “Aarón y su Grupo Ilusión” es declarado culpable de lo que se le acusa.

“Ay no, ¿cómo vas a estar con él?”, “Y ahora estás metiendo las manos al fuego por este viejo, solo porque cantó una canción con ellos, no te pases Mariana”, “Ay Marianita, en este tipo de asuntos es mejor guardar silencio y dejar que la justicia de su veredicto, no hay que olvidar que hay una mejor de edad inmiscuida en este tema. Estás en México Marianita donde las mujeres estamos sufriendo todos los días miles de delitos solo por ser mujeres, creo que este comentario si estuvo muy pero muy fuera de lugar. Cantas súper bien, pero está vez es mejor no decir nada y dejar que la justicia hable por este asunto para ambas partes”, fueron algunos de los comentarios que recibió Mariana Seoane.

Mariana Seoane recibió fuertes críticas. Foto: IG: aaronysugrupoilusion.oficial

Cabe mencionar que, luego de esta polémica generada, Mariana Seoane no ha vuelto a tocar el tema, por lo que se desconoce si cambiará su postura respecto a este delicado caso o si seguirá firme en su postura.