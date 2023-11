Detienen a integrante de “Aarón y su grupo ilusión” por presunto abuso sexual

Este jueves 23 de noviembre fue detenido Rafael “N”, fundador y acordeonista de la agrupación “Aarón y su grupo ilusión” por presunto abuso sexual contra su hijastra de 11 años de edad. El músico fue trasladado al penal del Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Detienen al acordeonista de “Aarón y su grupo ilusión”

A través de un comunicado compartido en redes sociales Tere Delgado, fundadora del grupo “Aroma”, dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Rafael “N” tras realizar las pruebas correspondientes por el delito de abuso sexual contra una menor.

Sigue leyendo: Pablo Montero se defiende tras acusaciones de Gaby Spanic por abuso sexual: "me hubiera denunciado"

Acordeonista de "Aarón y su grupo ilusión" es detenido por presunto abuso sexual. Foto: IG @aaronysugrupoilusion.oficial

“Tras terapias psicológicas se descubrió que mi hija estaba ocultando el abuso sexual que tenía, percatándonos que de todos los malos momentos que puede pasar una niña los estaba pasando en su propia casa. Hoy ante ustedes me declaro una madre más levantando la voz por su hija pequeña, que no se le debe de permitir a nadie abusar de un pequeño o pequeña”, se lee en el comunicado.

Rafael “N” es llevado a penal en Nezahualcóyotl

En X, antes Twitter, se difundió un video del momento en el que el integrante de “Aarón y su grupo ilusión” ingresa al penal del Bordo de Xochiaca la tarde de este jueves. Hasta el momento la agrupación no ha emitido un comunicado en el que brinda detalles sobre la situación legal del músico.

“Hoy el señor Rafael ’N’ está detenido a pesar de todas las piedras que me ponían en el camino pagadas con dinero para para callar bocas, callándolas con abuso de poder. Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importara gritar, no me importara levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía porque antes que bailarina, antes que artista, soy mujer y madre, aquí lo que importa es defender a una pequeña que merece que su madre levante la voz para denunciar a este señor, con todo el sentimiento que puedo llevar en mi corazón”, añade en el comunicado.