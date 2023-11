Juan de Dios Pantoja amenaza al "nuevo galán" de Kimberly Loaiza: "aquí no jugamos"

Hace unas horas te informamos que la famosa cantante, Kimberly Loaiza compartió varias fotografías junto al famoso cantante, Omar Montes. Junto a la publicación la intérprete escribió el mensaje "Te cambie por él", lo que generó dudas sobre si era una indirecta hacía su ex, Juan de Dios Pantoja.

Fue hace unas semanas cuando la creadora de contenido y el reconocido cantante anunciaron su separación después de varios años de matrimonio. Diversos medios de la farándula aseguraron que el motivo de su rompimiento fue una infidelidad por parte de él.

La cantante sorprendió a todos sus fans. Foto: Especial

¿Juan de Dios Pantoja amenazó a Omar Montes?

Después de que Kimberly Loaiza confirmara una nueva colaboración con Omar Montes, el reconocido cantante compartió varios mensajes en redes sociales en los que denunció a Juan de Dios Pantoja por enviarle fuertes mensajes. Las publicaciones se volvieron virales a los pocos minutos.

En el primer mensaje compartido, Omar Montes le pide a Juan de Dios Pantoja que lo deje "tranquilo" pues al parecer no le agradó la colaboración que hizo con Kimberly Loaiza. El cantante dijo que el ex de la creadora de contenido envió a varios muchachos a pegarle, pero la situación no pasó a mayores.

"Déjame tranquilo que yo no busco problemas. Ayer mandaste a unos muchachos a intentar pegarme, si tan valiente eres porque no vienes tú mismo", escribió.

El cantante externó su preocupación. Foto: Instagram/@omarmontes

Minutos después, por la misma red social, Omar Montes subió una conversación con Juan de Dios Pantoja, ex de Kimberly Loaiza. Al parecer el creador de contenido amenazó al cantante con un encuentro cara a cara. Todo ocurrió después de la colaboración que tuvo el cantante con su expareja.

"Aquí no jugamos", le escribió Juan de Dios Pantoja a Omar Montes.

A pesar de los fuertes comentarios que recibió, Omar Montes le dijo a Juan de Dios Pantoja que no se esconde y en cualquier momento se pueden reunir para hablar al respecto.