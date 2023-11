"Una Familia de 10": Andrea Torre revela que tuvo un mal diagnóstico de cáncer de mama

Andrea Torre, mejor conocida por su personaje de "La Nena" en "Una familia de 10", dio más detalles de cómo fue su lucha contra el cáncer de mama. En un live publicado en sus redes sociales, la actriz reveló que en un principio tuvo un mal diagnóstico de la enfermedad por parte de su ginecólogo, por lo que tomó la decisión de tener una segunda opinión médica, así que acudió con otro especialista que le confirmó qué tenía.

Hace unos días, la actriz hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para platicar con sus miles de seguidores sobre la enfermedad que la mantuvo bajo tratamiento por varios meses. Asimismo, la integrante del programa "Una Familia de 10" dejó ver que ya se encuentra recuperada, por lo que sus fans se alegraron por verla mejor de salud y con una actitud muy positiva para repartir un mensaje de concientización sobre la detención temprana del cáncer.

Andrea Torre confiesa que tuvo un mal diagnóstico de cáncer de mama

La artista, de 44 años, contó que hace un par de años su esposo, Pedro Ortíz de Pinedo, le detectó una bolita en el seno, y al acudir al ginecólogo este le dijo que no era para preocuparse, no obstante, meses después su marido volvió a encontrarlo, pero esta vez más grande. Es por esa razón que en vez de volver con su doctor, mejor acudió con un oncólogo, el cual le confirmó el diagnostico de cáncer de mama.

“Hace dos años mi marido me encontró una bolita, mi ginecólogo me revisó, me hizo estudios y me dijo que era una bolita de grasa que no era nada, hace un año mi esposo me la volvió a encontrar, pero más grande”, dijo Andrea, quien mencionó que la confirmación de su enfermedad se dio mientras estaba filmando la serie: "la palabra cáncer es muy fuerte así solita, nos abrazamos, lloré, pero dije el show tiene que continuar y seguí grabando”.

Andrea Torre cuenta cómo fue su proceso contra el cáncer de mama IG @andreatorreh

Andrea Torre sugirió a sus fanáticos que ante cualquier sospecha de cáncer de mama acudan mejor a un oncólogo en vez del ginecólogo, debido a que considera que ir con el especialista en este tipo de enfermedades pude ser la diferencia y ahorra tiempo valioso tiempo diagnóstico, pues en su caso tuvo una mala valoración por parte de su médico.

Andrea Torre no necesito de la extirpación de mamas

La actriz que interpreta a "La Nena" también contó que no perdió sus pechos, pues aunque fue una medida que había sugerido el oncólogo, decidió tomar una segunda opinión en la que tuvo la opción de someterse a 18 quimioterapias, 1 operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias, para vencer al cáncer, incluso evitó que perdiera el cabello de manera agresiva.