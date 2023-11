Desde su luna de miel, Mariana González manda fuerte mensaje para sus haters: “me da risa”

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, hizo una pausa en su luna de miel junto a Vicente Fernández Jr. para mandar un fuerte y contundente mensaje dirigido a todos sus haters, además, aprovechó para presumir el nuevo y exclusivo destino en el que disfrutará junto a su ahora esposo durante los próximos días.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Mariana González Padilla difundió una serie de videos en los que comenzó presumiendo que luego de pasar unos días en Madrid voló a Dubái y señaló que ella ya había tenido la oportunidad de estar en dicho país ubicado en el Medio Oriente, pero en el cado de “El Potrillo Mayor”, era su primera vez, por lo que aseguró que el cantante estaba realmente fascinado.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. viajaron a Dubaí de luna de miel. Foto: IG: galileamontijo

Mariana González explota contra sus haters en plena luna de miel

En otro momento de su video, la bella empresaria alteña de 40 años aprovechó para agradecer todo el cariño de sus seguidores que realmente se alegran por su reciente boda, sin embargo, fue aquí donde explotó contra sus haters y lamentó que se hayan tenido que inventar “chismes” en torno a su matrimonio, pero aseguró que ya está acostumbrada a que hablen de ella.

“Muy contentos con toda la gente que nos envía sus felicitaciones, estamos muy contentos, de verdad despreocupados, evitando leer malas notas que como siempre van a existir, cuando una pareja es polémica que obviamente da nota pues todos se quieren colgar de eso e inventan muchísimas cosas, es normal, pero no me afecta, ahora resulta que dicen cosas que hasta me da risa, yo no sé de donde inventan tanto, pero es parte del show, de nadie, nadie habla y ya estamos acostumbrados a que hablen de nosotros”, comenzó Mariana González.

Mariana González aseguró que su boda salió a la perfección. Foto: IG: galileamontijo

En otro momento de su discurso, “La Kim Kardashian Mexicana” reiteró que no le afecta en lo absoluto estar en boca de sus haters pues asegura que fue precisamente esta situación la que hizo que su fama y éxito subieran como la espuma.

“La gente me pregunta si me duele, pero no, al contrario, gracias a esas personas me han dado muchísimo qué ganar, nos hemos ido para arriba, han puesto los ojos en mí muchísimas personas, productores, todo el rollo y nos ha ido súper, así que gracias por sus buenos y malos comentarios porque es publicidad y la publicidad es esto (dinero)”, señaló la esposa de Vicente Fernández Jr.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. son una de las parejas más polémicas de la farándula. Foto: IG: galileamontijo

Para finalizar, Mariana González se burló de sus detractores pues debido a que su boda salió a la perfección se vieron en la necesidad de inventar chismes, además, les recomendó irse a producciones como “La Rosa de Guadalupe” para que aprovechen su habilidad inventiva.

2Por más notas horribles que quieran poner la gente inteligente las lee y dice obviamente son inventos y la gente que te odia siempre va a buscar algo, pero como todo estuvo genial, como la boda estuvo genial, como asistió toda la familia, como todos estábamos tan felices obvio tienen que sacar algo y si no hay lo inventan, gracias por esas historias, deberían irse a “La Rosa de Guadalupe” a producir porque hasta yo se las creo”, finalizó Mariana González, quien ha compartido en redes sociales cada aspecto de su luna de miel.