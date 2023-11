Filtran imágenes de la luna de miel de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, no viajaron solos

Desde el pasado fin de semana la atención en redes sociales se centró en Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla por su ostentosa boda y todo parece indicar que la tendencia se mantendrá durante los próximos días pues resulta que “La Kim Kardashian Mexicana” ya dio a conocer el primer destino de su lujosa luna de miel con “El Mayor de los Potrillo” y dichas imágenes causaron una gran controversia entre los seguidores de la mediática pareja por un insólito motivo.

Como se dijo antes, fue Mariana González Padilla la encargada de compartir las primeras imágenes de su luna de miel con Vicente Fernández Jr. y todavía no llegaban a su destino cuando se originó la primera controversia pues la bella empresaria alteña mostró que dicho viaje no sería de pareja pues mostró que su hermana Angyie y su esposo, los acompañaron.

Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. se convirtieron en marido y mujer el pasado fin de semana. Foto: IG: marianagp01

En el post en el que Mariana González anunció que su luna de miel con Vicente Fernández Jr. no sería de pareja, la hermana de la atractiva empresaria aseguró que decidieron hacerlo así porque “es una tendencia moderna que se está utilizando”, sin embargo, sus palabras generaron todo tipo de opiniones al respecto, no obstante, este hecho parece no molestarle al “Potrillo Mayor” pues hasta ahora se ha mostrado más que feliz.

La mediática pareja no viajó sola a su luna de miel. Foto: IG: marianagp01

Mariana González presume el primer destino de su luna de miel con Vicente Fernández Jr.

Luego de varias horas de vuelo, Mariana González Padilla dejó ver que el primer destino en su luna de miel con Vicente Fernández Jr. fue nada más y nada menos que Madrid, España, lo cual, resultó un tanto controversial para sus seguidores pues se esperaba que la mediática pareja eligiera un destino un tanto más exótico y romántico.

Vicente Fernández Jr, ya se divierte en su luna de miel. Foto: IG: marianagp01

Durante sus primeras horas en territorio español, Mariana González Padilla y Vicente Fernández han aprovechado para visitar la Plaza Mayor de Madrid, así como distintos sitios emblemáticos de esta ciudad como el Museo del Jamón y “Cortylandia” de “El Corte Inglés” y hasta hicieron un recorrido por el icónico Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid y donde realzaron un par de comprar para Santi, uno de los hijos de la empresaria.

Los seguidores de la mediática pareja esperaban que se fueran de luna de miel a un sitio más romántico. Foto: IG: marianagp01

Hasta el momento, la mediática pareja no ha revelado cuánto tiempo es que tienen planeado permanecer en Madrid, España, sin embargo, los fans de la pareja han especulado que la empresaria y el cantante tengan previsto visitar otras ciudades europeas durante su luna de miel, asimismo, como se dijo antes, el hecho de no haber realizado el viaje juntos convirtió a la empresaria en un blanco de fuertes críticas en las que se asegura que “La Kim Kardashian Mexicana” no quiere quedarse a solas con el hijo mayor del “Charro de Huentitán”.

Mariana González Padilla aseguró que organizó una luna de miel para cuatro. Foto: IG: marianagp01

Es importante señalar que, hasta ahora, ni Mariana González ni Vicente Fernández Jr. han manifestado sentirse incomodos en su luna de miel por la presencia de la hermana de la empresaria y de su esposo, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando ahonden en el tema a través de sus redes sociales.