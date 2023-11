Alejandro Fernández no se tomó fotos con la esposa de Vicente Fernández Jr: ¿No le cae bien Mariana González?

Este fin de semana se llevó a cabo la unión nupcial entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla, quienes luego de tres años de relación decidieron unir sus vidas en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en el Rancho de los Tres Potrillos, consolidándose como una de las tantas bodas de famosos con la que concluyó este 2023, año en el que el hermano menor del charro ha enfrentado diversas pérdidas, pues así como tuvo que despedirse de uno de sus mariachis, Alejandro Fernández también vio fallecer a su cachorro, a quien le pidió que le saludara a su padre en el cielo.

Con todo y los eventos luctuosos que ha enfrentado en los últimos meses, Alejandro Fernández no dudó en darse cita en la boda de su hermano, celebración a la que acudió en compañía de su adorada novia Karla Laveaga, quien no pudo evitar compartir varias imágenes de la fiesta en redes sociales, algo que emuló "El Potrillo", sin imaginar que con esta acción daría cuenta de su aparentemente mala relación con la nueva esposa de Vicente Fernández Jr.

Alejandro Fernández compartió imágenes desde la boda de su hermano / IG: alexoficial

Alejandro Fernández no quiere a su cuñada y esta foto lo comprueba

En el evento nupcial también se dio cita Doña Cuquita, quien a pesar de ya no poder asistir del brazo del Charro de Huentitán, lució bellísima entre sus hijos: Alejandro y Vicente, quienes estuvieron felices de compartir el momento con su madre, la cual a su vez no dudó en colmar de buenos deseos al nuevo matrimonio.

Sin embargo, todo parece indicar que Alejandro Fernández todavía no siente que "La Kim Kardashian Mexicana" forme parte de su familia, ya que, a diferencia de lo que ocurrió con Karla, su mamá y su hermano, Mariana González Padilla no figuró en las fotografías que el intérprete de "Me dediqué a perderte" compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Esta es la única foto que Alejandro Fernández publicó de los recién casados / IG: alexoficial

Esto desató la controversia entre los internautas, quienes no tardaron en señalar que al Potrillo no le caía bien su cuñada, quien por cierto fue ampliamente criticada en redes sociales, pues algunos aseguraban que se casaba por interés con uno de los herederos de Vicente Fernández, quien a su vez aseguró que su entonces prometida sí era una mujer interesada, pero interesada en su bienestar.

Por su parte, los seguidores de Mariana González Padilla aseguraron que ella era muy bonita para casarse con el hermano mayor de Alejandro Fernández, infiriendo incluso que habían adelantado su matrimonio por el embarazo del hijo de Doña Cuquita, a quien atacaron por su físico.

Por otro lado, el intérprete sí presumió su amor por

Karla Laveaga Vuilleumier / IG: alexoficial

En tanto, Alejandro Fernández no parece tener intensiones de desarrollar un lazo estrecho con su nueva cuñada, ya que únicamente compartió una imagen donde la influencer figura y esto en una foto de los ahora esposos de espaldas en la que no se aprecia la cara de la ahora esposa de Vicente Fernández Jr.