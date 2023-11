Mayte Carranco reaparece tras fuerte accidente en “Hoy” y confirma triste noticia

Mayte Carranco reapareció en redes sociales luego de haber sufrido una fuerte lesión en los ensayos de “Las Estrellas Bailan en Hoy” y en su publicación la querida conductora de ¡Cuéntamelo Ya! confirmó una terrible noticia en torno a su estado salud, por lo que, como era de esperarse, las palabras de la presentadora consternaron a todos sus fans.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la tarde del martes 21 de noviembre Mayte Carranco pudo reportarse luego de haber sufrido una fuerte caída en los ensayos de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, la cual, la hizo visitar al área de urgencias de un hospital cercano a las instalaciones de Televisa y en un breve video, la conductora detalló que sufrió severas lesiones en el área de la ceja y en la nariz.

Mayte Carranco terminó ensangrentada tras el fuerte accidente que sufrió. Foto: IG: cuentameloyaof

Mayte Carranco confirma triste noticia en torno a su salud

En su breve video, Mayte Carranco apareció recostada sobre la cama de un hospital y señaló que en su ingreso al hospital fue sometida a una tomografía y una serie de radiografías para tener un panorama más completo de su situación y señaló que en el caso de la lesión en su ceja, por ahora solo requirió de una serie de puntadas, sin embargo, en el caso de la nariz, señaló que podría entrar a cirugía, lo cual, la obligaría a abandonar su participación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, reality show de baile en el que hace pareja con el actor, Juan Ángel Esparza.

Mayte Carranco anunció que podría entrar a quírofano por la lesión en su nariz. Foto: IG: maytecarranco

“Acabo de salir de la tomografía y las radiografías, me tienen que coser la ceja, me parece y luego la nariz, me parece que me van a tener que operar o la férula porque a lo mejor la tengo rota. No sé si viste el golpe, pero sí estuvo fuerte, caí de cara completamente”, expresó Mayte Carranco durante su breve video, el cual, decidió eliminar un par de horas más tarde.

Así fue el fuerte accidente que mandó al hospital a Mayte Carranco

En las imágenes difundidas por el programa “Hoy” se pudo ver que Mayte Carranco y Juan Ángel Esparza estaban ensayando para presentar su baile al ritmo de “La Mushasha Shula” de Espinoza Paz y dicha coreografía incluía una arriesgada cargada, la cual, evidentemente no salió nada bien y la conductora de “¡Cuéntamelo Ya!” terminó golpeándose el rostro fuertemente contra el piso, por lo que de inmediato comenzó a sangrar alarmando a todos los presentes en el set, quienes corrieron para auxiliarla.

Luego de algunos minutos, la producción del programa “Hoy” determinó solicitar la intervención de los equipos de emergencias y en cuanto llegaron los paramédicos optaron por trasladarla en ambulancia al área de urgencias de un hospital cercano a las instalaciones de Televisa donde fue atendida oportunamente.

Hasta el momento, Mayte Carranco no ha ofrecido nuevas declaraciones en torno a su estado de salud, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando nuevamente utilice sus redes sociales para reportarse con sus fans, quienes se han mostrado más que preocupados por su delicada situación.