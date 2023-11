Dulce María revela si su salud le impedirá estar en el concierto de RBD

Dulce María sigue preocupando a sus fanáticos después de que presentara problemas de salud durante su último show. La cantante recientemente reveló que aún no está del todo bien, por lo que sus seguidores están al pendiente sobre si estará en los próximos conciertos de RBD en la República Mexicana, o bien, tendrá que abandonar el proyecto a unas semanas de terminar el tour mundial.

La cantante y los demás integrantes de la banda de pop, regresaron a México tras sus exitosos conciertos en Brasil. Aunque las presentaciones estuvieron llenas de melancolía y buenos momentos, también se vieron marcadas por problemas de salud de dos integrantes, pues mientras Anahí tuvo una infección en los riñones al grado de que la tuvieron que sacar en ambulancia, Dulce María tuvo una bronquitis que afectó su voz.

¿Cuál es el estado de salud de Dulce María?

A su llegada al país, Dulce María habló sobre su estado de salud después de que se viera afectado durante los últimos shows en el país Sudamericano. La actriz que interpretó a "Roberta" en "Rebelde" confesó que aún no se siente bien, y que a pesar de las indicaciones de los médicos, ella se subió al escenario para deleitarlos con sus mejores éxitos, como "Sálvame", "Nuestro Amor" y "Empezar desde cero", entre muchos otros.

“La verdad más o menos, no estoy todavía bien del todo (de salud)... Me dio una infección, primero me dio un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día, de hecho todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos aunque sea dos días poder descansar”, destacó la cantante de 37 años, quien mostró su profesionalismo.

¿Dulce María cancelará su participación en los conciertos de RBD en México?

“Era eso o cancelar y pues aunque yo también estaba mal pues preferí salir para cubrirnos todos y salir los cuatro, la gente lo tomó increíble, pero pues obviamente yo no me sentía al cien, pero era dar la cara por el grupo. El doctor me dijo que no diera el show, que descansara”, destacó la intérprete de "No pares", quien espera descansar un poco antes de que inicien las presentaciones en México.

Hasta el momento, Dulce María se muestra dispuesta a seguir con la gira "Soy Rebelde Tour", que iniciará este 23 de noviembre en el Estadio Mobil Super de Monterrey, Nuevo León, para continuar en Guadalajara, Jalisco, posteriormente en la Ciudad de México y concluir en el Estadio Azteca.