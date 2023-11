Acusan a Andrea Legarreta de "mamá gallina", asegura que no puede dejar volar a sus hijas

La famosa presentadora de Hoy se ha consolidado en el centro de los espectáculos por diversos escándalos relacionados con su familia, especialmente en este 2023, pues recordemos que fue este año que la exitosa conductora decidió anunciar su separación de Erik Rubín.

Ahora la exitosa exmiembro del grupo "Fresas con crema" ha llamado la atención debido a que ahora ha levantado polémica entorno a la relación que tiene con sus hijas Mía y Nina Rubín, de 18 y 16 años respectivamente. La exitosa conductora ha causado furor luego de que reveló que no deja viajar a sus hijas "volar".

Andrea Legarreta sería una madre sobreprotectora. Foto: IG @andrealegarreta

Seguir leyendo:

Erik Rubín supera el adiós de Andrea Legarreta, se va de viaje con dos bellas mujeres y así lo presume

Andrea Legarreta y sus hijas, Mía y Nina, se van de México, Erik Rubín reacciona a la decisión

Andrea Legarreta ¿es una mamá sobre protectora?

Luego de que se separó de su pareja Erik Rubín, con quien estuvo más de 20 años casada y con quien tuvo a sus dos hijas, mucho se ha cuestionado respecto al impacto que esta separación tendría en las pequeñas Mía y Nina Rubín, sin embargo, se sabe que ambas jóvenes influencers se encuentran en contacto con sus dos padres.

Sin embargo, se sabe que suelen pasar más tiempo con su madre Andrea Legarreta y respecto a este vínculo, la famosa ahora ha sido cuestionada respecto al vínculo y trato que tiene con su hija mayor y menor de edad respectivamente.

Andrea Legarreta asegura que no puede dejar a sus hijas "volar

Ahora las declaraciones de la conductora más famosa del programa matutino de espectáculos en Televisa, "Hoy", ha dejado ver que es una madre amorosa y entregada a sus hijas, sin embargo, llamó la atención el hecho de que asegura no puede dejarlas "volar", esto ante el cuestionamiento de la prensa respecto al profesionalismo que sus hijas, específicamente Mía, han demostrado.

“No las puedo dejar volar, tienen 18 y 16 años, no sé en qué sentido, no las puedo dejar volar porque son mis hijas y siempre voy a estar para ellas en lo que me necesiten”, aseguró Legarreta respecto al trato y educación que tiene con las jóvenes, esto luego de que un reportero le preguntó que sin no creía que sus hijas ya estaban suficientemente "curtidas" como para dejarlas volar por sí solas.

“Son niñas muy preparadas, han estudiado, han hecho casting, en muchos no se han quedado, o sea, al final lo de que ‘son hijas de’ a mí me da mucha flojera… Tú ves a niños que tienen a sus papás artesanos y los ves trabajando en la artesanía”, reveló respecto a los comentarios que aseguran que, ya sea ella o Erik Rubín, interfieren para que las jóvenes tengan papeles dentro del gremio del espectáculo.

Legarreta al lado de Erik, el papá de sus hijas Mía y Nina. Foto: @erikrubinoficial

fal