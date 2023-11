Super Junior DnE, la subunidad K-Pop conquista México y celebran el Delight Party

A tan solo 9 meses de su presentación en febrero con el Super Show 9, Donghae y Eunhyuk de Super Junior regresaron a México para presentarse por primera vez como subunidad. Los integrantes del grupo visitaron el país con su primera gira de fanmeeting, que incluye dos paradas: Ciudad de México y Monterrey.

Esta es su primera gira internacional, pues Super Junior D&E solo ha viajado por Asia con sus tours, siendo uno de los duetos más populares del K-Pop; sin embargo, tras su salida de la agencia SM fundaron su propia label en conjunto, por lo que decidieron incluir algunos países de América.

Donghae y Eunhyuk se entregan a sus fans mexicanas con dos noches de concierto

Donghae y Eunhyuk de Super Junior decidieron fundar su propia empresa ODE Entertainment, por lo que este 2023 se embarcaron en su primera gira internacional "Delight Party" que llegó a México este pasado fin de semana. El dueto D&E se presentó en el Frontón México con un lleno total durante dos noches en las que quedaron enamorados de la energía y gritos de las ELF mexicanas.

Con éxitos como "Zero", Bad, "Bout' You", "Growing Pains", "Oppa Oppa" y "Can you feel it?", Donghae y Eunhyuk enloquecieron a su audiencia quien los vio por primera vez como subunidad en México. A lo largo del concierto interactuaron con algunas afortunadas fans, leyeron mensajes en español como parte de las dinámicas, probaron el tequila y realizaron algunos juegos como parte de su fanmeeting.

Super Junior volverá a México en 2024

Super Junior D&E se mostró agradecido y sorprendido por la energía de sus fans mexicanas, pues a pesar de que fue su primera vez en solitario aseguraron que México es su casa y es uno de los países obligados a visitar con sus giras, por lo que revelaron que el siguiente año volverán al país, también anunciaron que de retorno a Corea comenzarán a preparar su siguiente comeback con su primer álbum completo y producido por ellos mismos.