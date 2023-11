¿Lucero es una madre estricta? Lucerito Mijares cuenta que se le olvidaba ponerle castigos y ella tenía que recordarle

Una de las familias que mejor se lleva en la esfera del espectáculo es la conformada por Lucero, Mijares y sus hijos, pues a pesar de que tienen años separados, la que fuera una de las parejas más aclamadas de la música en realidad tiene un contacto muy sano que les ha permitido seguir compartiendo escenario y convivir de manera regular con los frutos de su amor, quienes vivieron una infancia muy consentida, según reveló Lucerito Mijares.

Fue en entrevista con "Yordi En Exa" que la querida actriz y cantante decidió hablar un poco sobre el método de crianza que habían tenido sus papás con ella y con su hermano, asegurando que aunque Lucero aparente ser una mujer muy estricta, en realidad es bastante "barco".

Según el relato de Lucerito Mijares, hubo una ocasión en la que ella "hizo algo malo" y su mamá estaba decidida a castigarla, sin embargo, conforme pasaban los días, "La Novia de America" no daba señales de tener algo pensado para reprender a su hija, ante lo cual, fue la propia Lucerito quien decidió tomar cartas en el asunto.

"Una vez estábamos en mi casa y algo hice, una tontería, algo, no me acuerdo y entonces mi mamá me dice 'oye te voy a castigar porque está mal'. Luego se le olvidó y le dije 'ma... ¿cuál es el castigo? si quieres hasta yo me lo pongo'. O sea, yo no conozco el: 'te quedas sin tu tal' o 'te quedas sin ir a la casa de fulanito'", confesó Lucerito Mijares.