Jungkook de BTS revela la canción que no le gustaba para su álbum GOLDEN

Jungkoook está a punto de rebelar su primer álbum como solista titulado "GOLDEN". Es por esa razón que el joven cantante de BTS ha dado algunas entrevistas dando detalles de lo que será su próximo lanzamiento, y revelado cosas inéditas, como por ejemplo que hubo una canción que no le gustó tanto para incluirla en su disco, sin embargo, al pasar del tiempo terminó convenciéndolo y ahora es una de las más destacadas de su producción.

Después de que Bangtan hiciera una pausa en sus actividades grupales, el llamado "Golden Maknae" debutó como solista este año con canciones como "Seven". Después de unos meses confirmó que lanzaría un álbum completo en el que mostraría todo su talento, y que ha causado grandes expectativas entre los miembros del ARMY, quienes han comenzado a organizarse en redes sociales para dar su apoyo al artista.

¿Cuál es la canción que menos le gustó a Jungkook?

En una reciente conversación con PICKCON, Jungkook dio a conocer que después de interpretar "Seven", el productor estadounidense Andrew Watt lo contactó para enseñarle otro de sus temas. El idol surcoreano destacó que le presentó “Standing Next to You”, sin embargo, al escucharlo el artista no quedó muy convencido de que fuera su estilo, por lo que no estaba seguro si quedaba con lo que quería transmitir en "GOLDEN".

TE RECOMENDAMOS: BTS: Jungkook revela el secreto mejor guardado de V y lo expone con el ARMY

"Déjame decirte cuando escuché esta canción por primera vez. Después de que Andrew y yo terminamos de grabar 'Seven', volvió a tocar esta canción. No me atrajo inmediatamente el tema, pero había grandeza en ella cuando la escuché", admitió el integrante de BTS, quien posteriormente le fue tomando cariño al sencillo que por fin se convirtió en la producción principal que engalanará el lanzamiento del álbum.

Jungkook terminó eligiendo Standing Next to You como canción principal IG @bts.bighitofficia

Durante la conversación también destacó que en un principio no tenía una coreografía planeada para "Standing Next to You”, pero finalmente le incluyó varias referencias a los pasos de Michael Jackson, como son el tap dance, el super spin. "No hubo coreografía ni actuación en ese momento. Pero luego me di cuenta de que sería genial hacer algo en el escenario y se me ocurrieron estos dibujos. Entonces, creo que es una canción muy apropiada para el título de este álbum 'Golden'", destacó.

¿Cuándo se estrena "Standing Next to You” de Jungkook?

El estreno de "Standing Next to You" está programado para este 3 de noviembre a la 1:00 pm, hora de Corea del Sur, sin embargo, debido a la diferencia horaria, en México estará disponible jueves 2 a las 10:00 pm. Asimismo, se liberarán todas las canciones del álbum "GOLDEN" en plataformas digitales como Spotify y Youtube. Se espera que el joven cantante tenga un exitoso estreno y rompa algunos récords.

SIGUE LEYENDO:

Jungkook de BTS llega a la Ciudad de México y emociona al ARMY con estas fotos

VIDEO: Así fue como Jungkook de BTS sorprendió al ARMY tras aparecer en un TikTok con una fan