BTS: Jungkook revela el secreto mejor guardado de V y lo expone con el ARMY

Jungkook de BTS podría ser el último integrante en lanzar música antes de que termina el 2023. Siendo el más joven de todos los integrantes, también podría ser irse al servicio militar después de todos sus compañeros, el cantante prepara el debut con Golden, su primer álbum.

Con un éxito total con SEVEN, Jungkook de BTS volvió a sorprender al ARMY con "3D" y se espera que su disco lo convierta en uno de lo solistas más vendidos y reproducidos del año, también se perfila para ser uno de los ganadores de los premios de fin de año, pues al parecer asistirá a los EMA de Europa.

Durante sus promociones, Jungkook de BTS se ha presentado en algunos programas y también ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde sorprendió al ARMY al interactuar con algunos videos luego de exponer por error su cuenta secreta.

Jungkook de BTS expone a V y revela cuál es su cuenta secreta

Sin embargo, el menor de BTS no es el único que utiliza otras plataformas sociales, aunque de manera privada. Jungkook de BTS fue tendencia la noche de este miércoles luego de que las fans descubrieran que siguió por error a un usuario desconocido en su cuenta de TikTok.

Poco después dejó de seguir a dicha cuenta, pero las fans lograron encontrar el nombre de usuario y descubrieron que podría tratarse de su compañero de grupo, pues Jungkook de BTS reveló por error la cuenta secreta de V y las fans comenzaron a seguirlo en TikTok.

Aunque no se ha confirmado si realmente es la identidad del cantante, bromearon sobre Jungkook al exponer a su compañero de manera inofensiva. La cuenta no tiene videos publicados, pero le ha dado like a diverso tipo de contenido que hace sospechar a las fans que realmente se trata de V de BTS.