Exatlón México: Macky confiesa sentirse muy atraída por Jawy Méndez

Bien dicen que del odio al amor, solo hay un paso, y tal parece que Macky González una de las participantes favoritas de Exatlón México, lo está viviendo en carne propia en esta nueva temporada del reality show deportivo.

Y es que, en esta nueva edición se sumó al equipo de camiseta azul, el polémico Jawy Méndez quien se diera a conocer por haber participado en Acapulco Shore, aunque éste llegó a Exatlón con todas las ganas de ganar y sumar a su equipo, en un inicio Macky aseguró que era alguien muy prepotente, sin embargo, al paso de los días “la amazona” como también es conocida, ya confirmó que le gusta mucho su nuevo compañero.

Foto: IG @macky.mx

La atleta se siente atraída por su nuevo compañero

¿Habrá un nuevo romance en Exatlón México?

Luego de no haberse sentido tan feliz con la llegada de Jawy a Exatlón México, Macky se ha dado el tiempo de conocerlo y convivir un poco más con la ex estrella de Acapulco Shore y es así como se ha dado cuenta que comenzó a sentirse atraída por el ex prometido de Manelyk.

Fue entonces que Macky confesó a la producción que nunca creyó posible sentirse atraída por alguno de sus compañeros de Exatlón México, sin embargo, ese momento ya llegó aunque eso sí aclara que solo le gusta “poquito”.

“Como que nunca me había, pues sí, la neta, gustado alguien o sea me gusta pero poquito”, confesó Macky

Foto: Exatlón México

Jawy ha logrado a vencer a grandes estrellas del deporte como Daniel Corral

Y es que, la experimentada atleta confiesa que le gusta mucho que Jawy la acompañe en los circuitos, sin embargo, tiene claro que ella no llegó a la competencia para enamorarse, pues tiene firme su objetivo y ese es convertirse nuevamente en ganadora de esta edición de Exatlón México.

“No quiero que me desconcentre, estoy bien, estoy fluyendo y que me siga echando porras Jawy pero pues yo tampoco es que haya venido a eso, él no sabe nada, es como un secreto”, finalizó Macky

¿Qué romances han nacido en Exatlón México?

De darse un romance entre Macky y Jawy, no sería la primera vez que se ve que unos atletas de este reality show se enamoran durante la competencia, pues incluso hay parejas que han llegado al altar y se han convertido en padres.

Para muestra están, Patricio “Pato” Araujo y Zudikey quienes se casaron y ahora son papás, también Heliud Pulido y Pame Verdirame, Ana Laura y Misael, Christian “El Yomi” Anguiano y Cassandra, solo por mencionar algunas de ellas.