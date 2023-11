Jawy y Macky González muestran química, así limaron las asperezas | Exatlón México

Los romances en “Exatlón México” se han convertido en parte importante de la competencia y la nueva temporada no es la excepción, pues pese a los conflictos iniciales todo indica que Jawy Mendez resultó flechado por Macky González. Y es que los participantes del equipo azul fueron captados en medio de una situación comprometedora entre risas durante una fiesta en la que bailaron juntos al ritmo del reguetón.

Conflictos entre Jawy Mendez y Macky González

El inicio de la competencia no fue del todo bueno para la exestrella de “Acapulco Shore”, quien de inmediato recibió una fuerte advertencia de Macky González al hacerle saber que el equipo azul no confiaba en él debido a la amistad que comparte con algunos de sus contrincantes, motivo por el que tomó la drástica decisión de romper con ellos temporalmente para mostrar lealtad a sus compañeros.

Jawy y Macky González muestran química en "Exatlón México". Foto: Captura de pantalla sitio web Exatlón México

“No te voy a mentir, llegaste un poco prepotente y ningún equipo te quería”, dijo Macky González directamente a Jawy Méndez haciéndole saber que dudan de su lealtad. Ante esto el también influencer no dudó en responder: “La verdad, donde sea que me toque, rojo o azul ahí me pongo la camiseta y va contra lo que sea

¿Nuevo romance en "Exatlón México"?

El equipo azul disfrutó de una gran fiesta gracias a su triunfo en el circuito, aunque entre tragos Macky González y Jawy Mendez habrían dejado de lado cualquier conflicto para hacer evidente la química entre ellos por la que de inmediato desataron rumores de un posible romance.

La relación más conocida del influencer es la que sostuvo con Manelyk González, a quien conoció en 2014 en el reality show "Acapulco Shore" y estuvieron juntos de manera intermitente hasta 2021 cuando, tan sólo unos meses después de haberse comprometido, pusieron fin a su noviazgo. Luego de ello la también empresaria reveló que el motivo fueron las constantes infidelidades de Jawy Mendez.