Exatlón México: Jawy comienza con el pie izquierdo en el Equipo Azul, no confían en él por su amistad con los rojos

“Exatlón México” vuelve con la promesa de llevar al límite al público con circuitos más intensos para los participantes, aunque no todo ha sido bueno para algunos de ellos y así ocurrió con Jawy Méndez quien debutó con el pie izquierdo debido a que el equipo azul no confía en él por la amistad que ha mostrado tener con sus rivales, motivo por el que tomó una drástica decisión.

Jawy Méndez genera rivalidad en "Exatlón México"

A tan sólo unos días de haber arrancado una nueva temporada, “Exatlón México” ya ha dado de qué hablar y no precisamente por el desempeño de los atletas pues las rivalidades comienzan a ser evidentes entre ellos con la intención de marcar territorio. Algo que ocurrió con el equipo azul, donde la exestrella de “Acapulco Shore” recibió un ultimátum de sus compañeros luego de que hiciera evidente la cercanía con algunos del equipo rojo.

“No te voy a mentir, llegaste un poco prepotente y ningún equipo te quería”, dijo Macky González directamente a Jawy Méndez haciéndole saber que dudan de su lealtad. Ante esto el también influencer no dudó en responder: “La verdad, donde sea que me toque, rojo o azul ahí me pongo la camiseta y va contra lo que sea”.

Jawy Méndez toma drástica decisión

Tras la advertencia que recibió de su equipo, Jawy Méndez tomó la drástica decisión de romper temporalmente con los integrantes del equipo rojo y así se los hizo saber en una "llamada", algo que los fanáticos tomaron como una señal de que podría haber una traición más adelante por parte del influencer.

“Ahí les va un chisme. No había pensado, cuando yo estaba diciendo cosas y hablando, no sabía que los veteranos nos estaban viendo (…) Los quiero mucho, no le voy a volver a hablar nunca, acostúmbrense, esta es la última vez que les hablo. Los amo”, dijo Jawy Méndez a algunos integrantes del equipo rojo como Paulette Gallardo.