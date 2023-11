Exatlón: Ernesto Cázares toma drástica decisión tras pelearse con Macky González: “Cuidado con lo que pides”

La tensión crecen en “Exatlón México” mientras avanza la competencia en la que cada participante lucha por mantener su lugar. En medio de la voraz batalla la rivalidad entre Macky González y Ernesto Cázares es cada vez más evidente logrando incomodar al resto de sus compañeros. Esta vez el atleta lanzó una fuerte advertencia a la también modelo fitness luego de la pelea que protagonizaron durante la cena.

Pelea entre Ernesto Cázares y Macky González

El también influencer agradeció a los integrantes del equipo azul que prepararon la cena, entre ellos a Macky González. Aunque fue la actitud de éste lo que no convenció del todo a la también conductora, por lo que de inmediato intento frenarlo pidiendo que guardara silencio por algunos minutos: “Que feo tener a una persona que quiere llamar todo el tiempo la atención así, juega a los cinco minutos de silencio”.

Macky González y Ernesto Cázares protagonizan nueva pelea en Exatlón México. Foto: Captura de pantalla X @ExatlonMx

“Por ahí traen un tema Macky y Ernesto que creo que vienen cargando desde la temporada uno que estuvieron juntos. Ernesto es una persona muy graciosa, pero que te molesta mucho, Macky no está tan acostumbrada a que todo el tiempo Ernesto le esté diciendo cosas, todo el tiempo la está molestando y llegó en un punto que le dijo que guardara silencio cinco minutos”, señaló Andrea Medina sobre la rivalidad entre sus compañeros.

Ernesto Cázares lanza advertencia a Macky

Aunque todo parecía tratarse de una inocente discusión, Ernesto Cazares lo llevó a otro nivel con una fuerte advertencia a Macky González al tomar la drástica decisión de no hablar por dos días. Todo indica que el atleta no pronunciará palabra alguna durante este tiempo tanto a la modelo como a sus compañeros de equipo.

“No hablaré porque Macky me dijo, no hablaré por dos días. Ten cuidado con lo que pides. Soy un hombre de palabra, extrañarán mi voz”, se lee en los mensajes que mostró Ernesto Cázares ante las cámaras dispuesto a cumplir con lo prometido. “Lo cumplió cuando tenía 18 años y era bastante inmaduro, no creo que ahora siendo padre de familia, un adulto responsable, siga jugando esto”, concluyó González.