"Antes no me pagaban": José Eduardo Derbez confiesa el motivo por el que no viajaba con su familia y genera polémica

José Eduardo Derbez nuevamente se encuentra en medio de la polémica debido a que durante una reciente entrevista que concedió reveló cuál es el motivo por el que no le gustaba viajar con su familia, además, confesó que no confía en ninguno de sus hermanos ni recurre a ellos cuando tiene problemas, por lo que, como era de esperarse, las palabras del hijo de Eugenio Derbez dieron mucho de qué hablar.

Estas declaraciones de José Eduardo Derbez fueron realizadas durante su participación en el programa de radio llamado “La Caminera”, el cual, es conducido por Fran Hevia, Tania Rincón y Fer Gay donde el heredero de Eugenio Derbez tenía el objetivo principal de hacerle promoción a “Wish: El poder de los deseos”, la nueva producción de Disney en la que prestó su voz para el personaje de “Valentino”, sin embargo, los presentadores aprovecharon y pusieron en aprietos al conductor de “Miembros al Aire” con varias preguntas sobre su vida familiar por lo que la polémica no se hizo esperar.

José Eduardo Derbez confiesa por qué no le gustaba viajar con su familia

El cuestionamiento para que desató toda la polémica fue respecto a los destinos que su famosa familia tiene planeado para las próximas temporadas de “De Viaje con los Derbez” por lo que luego de responder que son Las Vegas, Egipto y Dubái, el presentador aprovechó para contar que grabar la referida producción hace que todos los miembros de su familia se alejen por un tiempo en cada final de temporada pues la convivencia constante al parecer no les cae muy bien.

Posteriormente, Fer Gay le pidió a José Eduardo Derbez que mostrara la foto que tienen en el chat familiar de WhatsApp y el hijo de Eugenio Derbez aceptó sin problemas, pero lo curioso del asunto es que exhibió que fue agregado en la imagen con la magia del Photoshop y fue aquí donde explicó que esto se debió a que la foto fue tomada hace ya varios años atrás y confesó que su familia optó por esa medida debido a que no tenían una fotografía junto a él porque no le gustaba viajar con ellos porque “no le pagaban” como lo hacen ahora con las grabaciones de la referida producción.

José Eduardo Derbez confesó que no le gustaba viajar con su familia. Foto: EXA

“Me tienen en Photoshop a mí porque yo antes nunca viajaba con ellos, pero ellos si viajaban mucho, pero es que antes no me pagaban y como ahorita ya pagan pues ya voy”, fueron las palabras de José Eduardo Derbez, las cuales, causaron una gran controversia en plataformas digitales donde se convirtió en blanco de todo tipo de críticas.

Cabe señalar que, esta no fue la única declaración polémica que realizó José Eduardo Derbez pues también confesó que nunca recurriría a sus hermanos para que lo ayuden a salir de un problema pues aparentemente no confía en ellos.

“Ya valí, ya me quedé con mi problema, ninguno, todos vivimos en lugares lejos, muy diferentes, ninguno lo haría, yo sí lo haría por todos, tengo a mucha gente que me sacaría (de un problema) antes que mis hermanos, yo creo que ellos hasta se reirían”, fueron las palabras con las que José Eduardo Derbez dejó ver que su relación con sus hermanos aparentemente no es la mejor.