Rigo Tovar tuvo un Roll Royce en su mejor momento y lo presumió en televisión nacional

A mediados de la década de los ochenta Rigo Tovar adquirió un Roll Royce Silver Down modelo 1952 en el que se trasladaba a prácticamente todos sus conciertos, por lo que dicho vehículo se hizo sumamente emblemático, no obstante, este lujoso auto también dividió opiniones en torno al “Ídolo de las Multitudes” pues se aseguraba que había perdido la humildad, sin embargo, el intérprete de éxitos como “El Testamento” y “Lamento de Amor” explicó de viva voz que era todo lo contrario pues pretendía llevar un valioso e inspirador mensaje a todos sus seguidores, por lo que en esta ocasión te contaremos todo acerca del famoso auto de “El Sirenito”.

Como se mencionó antes, el Roll Royce de Rigo Tovar era modelo 1952, por lo que el cantante no fue el primer dueño del emblemático auto, sin embargo, esto no significa que haya pagado un precio bajo por él pues la marca británica es una de las más exclusivas del mundo y dichos vehículos son considerados como auténticas piezas de museo, por lo que “El Músico Chiflado” debió haber desembolsado una muy buena cantidad para tener en su cochera a ese elegante bólido.

Este Roll Royce era uno de los objetos más preciados de Rigo Tovar. Foto: FB: Museo Rigo Tovar

Según distintos testimonios de personas allegadas a Rigo Tovar, este famoso Roll Royce perteneció al torero Carlos Arruza y una vez que el tamaulipeco lo adquirió comenzó a utilizarlo para trasladarse a varios de sus conciertos y a todos los eventos importantes a los que era invitado, por lo que se hizo más que común ligar su imagen a la del exclusivo vehículo.

Rigo Tovar presumió su Roll Royce en televisión nacional y explicó que no era un signo de arrogancia

En 1993, la carrera de Rigo Tovar ya había comenzado a perder fuerza debido a que sus múltiples enfermedades y sus problemas de adicciones le empezaron a pasar factura, incluso, por esta situación se vio obligado a reducir sus gastos, por lo que se mudó a una pequeña casa de la Ciudad de México ubicada en un barrio popular, sin embargo, se encargó que este espacio tuviera un garaje donde pudiera guardar su Roll Royce, el cual, contrastaba completamente con su entorno.

Rigo Tovar compró su Roll Royce a mediados de los 80. Foto: FB: Museo Rigo Tovar

En aquel año, Rigo Tovar concedió una entrevista para el programa de Televisa llamado “Furia Musical” y en dicho espacio además de hablar de su carrera y su situación actual, el intérprete de ”Oh qué gusto de volverte a ver” aprovechó para presumir su emblemático Roll Royce, el cual, calificó como un auténtico trofeo de vida, además explicó que el haber adquirido y conservado dicho vehículo por tantos años era una especie de recordatorio para sus fans con el que quería demostrar que “las cosas bellas sí se pueden conseguir”.

“Este carro para mí es un trofeo que me ha dado la vida, mi público, mi pueblo y los medios de comunicación. Es un Roll Royce, mucha gente lo conoce, mucha gente habla de él y ojalá que me dure hasta que me muera para seguir con esto demostrando y representando la gran alegría, la emoción y todas las cosas bellas que uno se puede conseguir y perdóname mi amor por ser tan guapo”, fueron las palabras de Rigo Tovar en aquel entonces.

"Ojalá que me dure toda la vida", Rigo Tovar le tenía un cariño especial a su Roll Royce. Foto: FB: Museo Rigo Tovar

Es importante señalar que, tras la muerte de Rigo Tovar, la cual ocurrió en 2005, el paradero del Roll Royce es completamente desconocido, sin embargo, María Luisa Tovar, la hija del cantante, señaló que solicitó ayuda a las autoridades para localizar el vehículo de su padre, el cual, pretenden poner en un museo una vez que sea recuperado pues debido a lo emblemático que es, la heredera del cantante considera que es propiedad de todos los tamaulipecos, el pueblo que vio crecer al “Ídolo de los Multitudes”.