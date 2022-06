A lo Mafe Walker, Rigo Tovar habló "extraterrestre" y explicó vida en otras galaxias | VIDEO

Rigoberto Tovar García, mejor conocido dentro del gremio artístico como Rigo Tovar, fue un cantante y músico mexicano que logró consolidarse como una de las figuras más queridas del medio.

"El Sirenito" es uno de los temas más emblemáticos de Tovar, quien durante una entrevista con Gil García Padrón, reveló aspectos de su vida muy profundos, como el tema de las adicciones que deterioraron su salud, la cual recuperó tras formar parte de un supuesto grupo poderoso.

Dicho grupo estaba compuesto por políticos de primer nivel y poderosos ejecutivos de televisión. Asimismo, puntualizó que tenía una relación cercana con personalidades nacionales e internacionales como: Jacobo Zabludovsky, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, Bill Clinton, los Bush, Richard Nixon y Ronald Reagan.

Rigo Tovar también hablaba idioma "extraterrestre"

En la entrevista, "El Ídolo de las Multitudes", aseguró que su rol en dicho grupo era el convertirse en un intermediario para que la gente del mundo alcanzara la paz.

En este contexto, una de sus misiones era intervenir con Sadam Husein para que se lograra acabar con los conflictos en Irak, a donde llevaría comida a los supermercados para atender a la población.

"Me está apoyando mi papá Nixon, mi papá Reagan así como estamos (...) eso la gente no lo creía, lo tiene Luis Miguel, lo tienen todos los artistas y a parte de eso, la paz que yo he intervenido, interfiero, con Sadam Husein, que ya se va a hacer la paz, se necesita comida, se necesitan muchas cosas ir al súper, mercancía" dijo el cantante en un tono acelerado y atropellado.

A pesar de que el entrevistador intentó cambiar de tema, Tovar se mantuvo firme sobre éste y fue entonces cuando comenzó a hablar en un idioma desconocido que enseguida explicó: "Todos estos son ingenios y son bellezas, aunque sean de otros países y de otras galaxias, es el don de lenguas."

Finalmente, habló sobre su concepto del cosmos para ilustrar lo que dijo: "Yo quiero que la gente entienda que tenemos todo un cosmos en el que es de la misma figura de nosotros los hombres" asimismo, reveló que en el universo había mil 900 planetas o galaxias.

